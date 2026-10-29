https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/norvec-ftden-store-ve-stubbin-putin-ile-yaptiklari-gorusmeye-iliskin-makaleyi-duzeltmesini-talep-1109966296.html

‘Norveç, FT'den Store ve Stubb'ın Putin ile yaptıkları görüşmeye ilişkin makaleyi düzeltmesini talep etti’

‘Norveç, FT'den Store ve Stubb'ın Putin ile yaptıkları görüşmeye ilişkin makaleyi düzeltmesini talep etti’

Sputnik Türkiye

Norveç yönetiminin, Başbakan Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’un Rus lider Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Financial Times'ta yayımlanan... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T15:31+0300

2026-10-29T15:31+0300

2026-10-29T15:31+0300

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, TV2 televizyonuna yaptığı açıklamada kendisi ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Financial Times (FT) gazetesinde yayınlanan makaleyi, bilgilerin çarptırıldığı gerekçesiyle düzeltmesini talep ettiğini belirtti.FT’nin 27 Ekim'de yayımladığı ve Putin'in, Store ve Stubb ile yaptığı telefon görüşmesinin büyük bir kısmını ‘Orta Çağ Slav tarihi hakkında konuşarak’ geçirdiği iddia edilen makaleye değinen Store, “Bu doğru değil. Financial Times'tan bunu düzeltmesini istedik, çünkü bu gerçek dışıdır” diye konuştu.Norveç Başbakanı, Putin'in görüşme sırasında duruma ilişkin kendi versiyonunu özetlediğini ve bu bağlamda 2014'ten bu yana olan zaman dilimini gözden geçirdiğini sözlerine ekledi.TV2 haberinde, Norveç makamlarının talebine rağmen FT'nin makalede değişiklik yapmayı reddettiği ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim’de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Finlandiya ve Norveç taraflarının girişimiyle düzenlenen görüşmede, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik fikir teatisinde bulunulmuştu. Taraflar; Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi’de yeniden başlatılması hususunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/fin-cumhurbaskani-stubb-rusyanin-ekonomik-zorluklara-karsi-direncini-dikkate-almali-ve-diyalog-1108348961.html

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