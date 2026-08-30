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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/fin-cumhurbaskani-stubb-rusyanin-ekonomik-zorluklara-karsi-direncini-dikkate-almali-ve-diyalog-1108348961.html
Fin Cumhurbaşkanı Stubb: Rusya'nın ekonomik zorluklara karşı direncini dikkate almalı ve diyalog kurmalıyız
Fin Cumhurbaşkanı Stubb: Rusya'nın ekonomik zorluklara karşı direncini dikkate almalı ve diyalog kurmalıyız
Sputnik Türkiye
Avrupa'ya Rusya'yla diyalog kurma çağrısı yapan Stubb, Moskova'nın bir NATO ülkesine saldıracağına dair iddiaların kanıtı bulunmadığını da vurguladı. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T16:21+0300
2026-08-30T16:21+0300
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya'nın ekonomik zorluklara karşı direncine dikkat çekerek Avrupa'nın Rusya ile yeniden diyalog kurması gerektiğini belirtti.Stubb, Alman basınına yaptığı değerlendirmede, Rus halkının ekonomik sıkıntılara göğüs germe kapasitesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Rusların ekonomik zorluklara katlanma gücü asla küçümsenmemelidir" ifadelerini kullandı.'NATO'ya saldırı iddiasına ilişkin kanıt yok'Bazı Avrupalı ülkelerin Rusya'nın 2029 yılına kadar bir NATO ülkesine saldırabileceği yönündeki iddialarına değinen Fin lider, bu senaryo için ortada 'ne kanıt ne de gerçek' bulunduğunu söyledi.Rusya'nın dünyanın en güçlü askeri ittifakı olan NATO'ya saldırmayı asla göze almayacağına inandığını kaydeden Stubb, "Ancak rehavete girin demiyorum, en kötüsüne her zaman hazır olmalıyız" dedi. 'Avrupa, Rusya'yla diyalog kurmalı'Ayrıca Avrupa'da birilerinin Rusya ile siyasi düzeyde yeniden konuşması gerektiğini belirten Stubb, Washington ile Moskova arasındaki istihbarat temaslarını da doğru bulduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/rusya-ve-abd-istihbaratinin-temaslari-hakkinda-kremlinden-aciklama-1108348015.html
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rusya, moskova, nato, washington, alexander stubb, finlandiya, ab, ukrayna

Fin Cumhurbaşkanı Stubb: Rusya'nın ekonomik zorluklara karşı direncini dikkate almalı ve diyalog kurmalıyız

16:21 30.08.2026
© AP Photo / Thomas PadillaFinlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
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Avrupa'ya Rusya'yla diyalog kurma çağrısı yapan Stubb, Moskova'nın bir NATO ülkesine saldıracağına dair iddiaların kanıtı bulunmadığını da vurguladı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya'nın ekonomik zorluklara karşı direncine dikkat çekerek Avrupa'nın Rusya ile yeniden diyalog kurması gerektiğini belirtti.

Stubb, Alman basınına yaptığı değerlendirmede, Rus halkının ekonomik sıkıntılara göğüs germe kapasitesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Rusların ekonomik zorluklara katlanma gücü asla küçümsenmemelidir" ifadelerini kullandı.

'NATO'ya saldırı iddiasına ilişkin kanıt yok'

Bazı Avrupalı ülkelerin Rusya'nın 2029 yılına kadar bir NATO ülkesine saldırabileceği yönündeki iddialarına değinen Fin lider, bu senaryo için ortada 'ne kanıt ne de gerçek' bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın dünyanın en güçlü askeri ittifakı olan NATO'ya saldırmayı asla göze almayacağına inandığını kaydeden Stubb, "Ancak rehavete girin demiyorum, en kötüsüne her zaman hazır olmalıyız" dedi.

'Avrupa, Rusya'yla diyalog kurmalı'

Ayrıca Avrupa'da birilerinin Rusya ile siyasi düzeyde yeniden konuşması gerektiğini belirten Stubb, Washington ile Moskova arasındaki istihbarat temaslarını da doğru bulduğunu ifade etti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ve ABD istihbaratının temasları hakkında Kremlin'den açıklama
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