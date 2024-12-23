https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/is-insani-nevzat-aydin-panelde-fenalasti-ve-yere-yigildi-1091933466.html
İş insanı Nevzat Aydın panelde fenalaştı ve yere yığıldı
İş insanı Nevzat Aydın panelde fenalaştı ve yere yığıldı
Sputnik Türkiye
Trabzon’da bugün “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan iş insanı Nevzat Aydın fenalaştı. Aydın... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T16:43+0300
2024-12-23T16:43+0300
2024-12-23T17:27+0300
türkiye
nevzat aydın
rahatsızlık
iş insanı
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Katıldığı panelde rahatsızlanan Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldı. Program bitiminde fenalaştıKTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldıYapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/haluk-leventten-endiselendiren-haber-hastaneye-kaldirildi-1091933384.html
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nevzat aydın, rahatsızlık, iş insanı
nevzat aydın, rahatsızlık, iş insanı
İş insanı Nevzat Aydın panelde fenalaştı ve yere yığıldı
16:43 23.12.2024 (güncellendi: 17:27 23.12.2024)
Trabzon’da bugün “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan iş insanı Nevzat Aydın fenalaştı. Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Katıldığı panelde rahatsızlanan Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldı.
Program bitiminde fenalaştı
KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı.
Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.
Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldı
Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.