https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/is-insani-nevzat-aydin-panelde-fenalasti-ve-yere-yigildi-1091933466.html

İş insanı Nevzat Aydın panelde fenalaştı ve yere yığıldı

İş insanı Nevzat Aydın panelde fenalaştı ve yere yığıldı

Sputnik Türkiye

Trabzon’da bugün “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan iş insanı Nevzat Aydın fenalaştı. Aydın... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T16:43+0300

2024-12-23T16:43+0300

2024-12-23T17:27+0300

türkiye

nevzat aydın

rahatsızlık

iş insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091933674_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_e9eaa8d3e4a58a963d5d2c3c4828c5bd.jpg

Katıldığı panelde rahatsızlanan Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldı. Program bitiminde fenalaştıKTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.Nevzat Aydın hastaneye kaldırıldıYapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/haluk-leventten-endiselendiren-haber-hastaneye-kaldirildi-1091933384.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nevzat aydın, rahatsızlık, iş insanı