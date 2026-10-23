https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gss-prim-borclariyla-ilgili-yeni-duzenleme-geliyor-1-milyondan-fazla-kisiyi-ilgilendiriyor-1109795073.html
GSS prim borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor: 1 milyondan fazla kişinin borcu ne olacak?
GSS prim borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor: 1 milyondan fazla kişinin borcu ne olacak?
Sputnik Türkiye
GSS prim borçlarına yönelik yasal düzenleme geliyor. Buna göre 2017 yılına ait GSS borçlarının silinmesi gündemde. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T12:27+0300
2026-10-23T12:27+0300
2026-10-23T12:49+0300
ekonomi̇
gss
genel sağlık sigortası
prim borcu
gss prim borcu
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yasal düzenleme geliyor. Buna göre 2017 yılına ait primlerini ödemeyen 1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek. Düzenlemenin yılbaşından önce yapılması planlanıyor.1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyorHabertürk'ün haberine göre, GSS prim borçlarına yönelik yasal düzenleme AK Parti tarafından hazırlanıyor. Düzenlemeyle 1 milyonu aşkın kişinin 2017 yılına ait GSS prim borcu silinecek. Daha önce de 10 yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait borçlar silinmişti. Düzenlemeyle vatandaşın kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor. Her ay bin 981 lira ödemek gerekiyorGenel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar re'sen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Ödeme gücü olmayanların primini devlet ödüyor. Ödeme gücüne sahip kişiler ise bu yıl her ay bin 981 lira prim ödemek zorunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-e-devlete-yansimaya-basladi-1107165323.html
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gss, genel sağlık sigortası, prim borcu, gss prim borcu
gss, genel sağlık sigortası, prim borcu, gss prim borcu
GSS prim borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor: 1 milyondan fazla kişinin borcu ne olacak?
12:27 23.10.2026 (güncellendi: 12:49 23.10.2026)
GSS prim borçlarına yönelik yasal düzenleme geliyor. Buna göre 2017 yılına ait GSS borçlarının silinmesi gündemde.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yasal düzenleme geliyor. Buna göre 2017 yılına ait primlerini ödemeyen 1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek. Düzenlemenin yılbaşından önce yapılması planlanıyor.
1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor
Habertürk'ün haberine göre, GSS prim borçlarına yönelik yasal düzenleme AK Parti tarafından hazırlanıyor. Düzenlemeyle 1 milyonu aşkın kişinin 2017 yılına ait GSS prim borcu silinecek. Daha önce de 10 yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait borçlar silinmişti. Düzenlemeyle vatandaşın kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.
Her ay bin 981 lira ödemek gerekiyor
Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar re'sen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Ödeme gücü olmayanların primini devlet ödüyor. Ödeme gücüne sahip kişiler ise bu yıl her ay bin 981 lira prim ödemek zorunda.