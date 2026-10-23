https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gss-prim-borclariyla-ilgili-yeni-duzenleme-geliyor-1-milyondan-fazla-kisiyi-ilgilendiriyor-1109795073.html

GSS prim borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor: 1 milyondan fazla kişinin borcu ne olacak?

GSS prim borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor: 1 milyondan fazla kişinin borcu ne olacak?

Sputnik Türkiye

GSS prim borçlarına yönelik yasal düzenleme geliyor. Buna göre 2017 yılına ait GSS borçlarının silinmesi gündemde. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T12:27+0300

2026-10-23T12:27+0300

2026-10-23T12:49+0300

ekonomi̇

gss

genel sağlık sigortası

prim borcu

gss prim borcu

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yasal düzenleme geliyor. Buna göre 2017 yılına ait primlerini ödemeyen 1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek. Düzenlemenin yılbaşından önce yapılması planlanıyor.1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyorHabertürk'ün haberine göre, GSS prim borçlarına yönelik yasal düzenleme AK Parti tarafından hazırlanıyor. Düzenlemeyle 1 milyonu aşkın kişinin 2017 yılına ait GSS prim borcu silinecek. Daha önce de 10 yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait borçlar silinmişti. Düzenlemeyle vatandaşın kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor. Her ay bin 981 lira ödemek gerekiyorGenel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar re'sen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Ödeme gücü olmayanların primini devlet ödüyor. Ödeme gücüne sahip kişiler ise bu yıl her ay bin 981 lira prim ödemek zorunda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-e-devlete-yansimaya-basladi-1107165323.html

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