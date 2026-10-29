https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/meteorolojiden-30-ile-alarm-siddetli-saganak-kapida-1109952933.html

Meteoroloji’den 30 ile alarm: Şiddetli sağanak kapıda

Meteoroloji’den 30 ile alarm: Şiddetli sağanak kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için turuncu, 26 il için sarı kodlu uyarı verdi. Ülke genelinde sağanak beklenirken Antalya’nın doğusu, Mersin ve... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T07:10+0300

2026-10-29T07:10+0300

2026-10-29T07:10+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

batman

adana

mersin

antalya

bursa hava durumu

türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması

ankara hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606146_0:100:1919:1179_1920x0_80_0_0_e719db31a385706ca198e97743721e03.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Toplam 30 il için meteorolojik uyarı verilirken en şiddetli yağışların beklendiği noktalar arasında Antalya’nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana’nın batı kesimleri öne çıkıyor.Yağışların; Marmara’nın kuzey ve batısında Edirne ve Kırklareli dışında, Doğu Akdeniz’de, Doğu Anadolu’nun güneybatısında, Siirt dışındaki Güneydoğu Anadolu illerinde ve Bingöl ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana’nın batısında ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Dört ile turuncu, 26 ile sarı kodlu uyarıTuruncu kodlu uyarı verilen iller Adana, Antalya, Mersin ve Muğla olarak sıralandı.Sarı kodlu uyarı verilen 26 il ise şöyle: Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye.Kuvvetli sağanakla birlikte sel ve hortum riskiMeteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr da dikkat edilmesi gereken riskler arasında yer alıyor.Özellikle kıyı kesimlerinde hortum riski bulunduğu belirtilirken kişilerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.İstanbul’da kuvvetli yağış, Marmara’da sert rüzgârMarmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli dışında bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da yerel kuvvetli sağanak, Bursa’nın batısı ve Çanakkale’nin doğusunda ise kuvvetli yağış öngörülüyor.Rüzgârın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden saatte 40–60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve Çanakkale’de 17, Bursa’da 19, Kırklareli’nde 15 derece olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz’de yağışın şiddeti artacakAkdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken Antalya’nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana’nın batısı, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış alacak. Hatay’da da yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Günün en yüksek sıcaklıklarının Adana ve Hatay’da 20, Antalya’da 16, Burdur’da 17 derece olması bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde de aralıklı sağanak etkili olacak; İzmir’de 22, Denizli ve Manisa’da 19, Muğla’da 17 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.İç Anadolu ve Karadeniz’de sağanak bekleniyorİç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların Ankara’da 14, Eskişehir ve Konya’da 16, Çankırı’da 20 derece olması öngörülüyor.Batı, Orta ve Doğu Karadeniz genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların Bolu ve Zonguldak’ta 18, Düzce’de 19, Kastamonu’da 17, Samsun’da 20; Amasya, Rize ve Trabzon’da 22 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi genelinde sağanak beklenirken Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Erzurum’da 12, Kars’ta 11, Malatya’da 18, Van’da 16 derece olacak.Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Siirt dışında bölge genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıkların Diyarbakır ve Siirt’te 20, Mardin’de 17, Şanlıurfa’da 21 derece olması öngörülüyor.Batıda serin hava, doğuda mevsim normallerinin üzeriHava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer normallerin altında seyretmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2–4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.Rüzgârın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege ise kuvvetli rüzgârın etkili olacağı bölgeler olarak öne çıkıyor.Denizlerde fırtınamsı rüzgar ve yüksek dalgaKaradeniz, Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. Karadeniz’de rüzgâr yer yer 7 kuvvetine, dalga yüksekliği ise 3 metreye ulaşabilecek. Marmara’da öğle saatlerinden sonra rüzgârın yer yer 7 kuvvetinde esmesi, dalgaların 2,5 metreye yükselmesi öngörülüyor.Ege’de özellikle kuzey kesimler ve açıklarda dalga yüksekliğinin 3 metreye ulaşması bekleniyor. Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte dalgalar yer yer 2,5 metreye çıkabilecek. Van Gölü’nde ise aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ve 0,25–0,50 metre dalga yüksekliği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-mustafa-ciftciden-turuncu-ve-sari-kodlu-il-uyarilari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1109952094.html

adana

mersin

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, batman, adana, mersin, antalya, bursa hava durumu, türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu