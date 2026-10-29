https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-mustafa-ciftciden-turuncu-ve-sari-kodlu-il-uyarilari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1109952094.html
Bakan Çiftçi'den turuncu ve sarı kodlu il uyarıları: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakan Çiftçi'den turuncu ve sarı kodlu il uyarıları: Sel ve su baskınlarına dikkat
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İçişleri Bakanı Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü Muğla, Antalya, Mersin ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıları doğrultusunda yurt genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Perşembe günü çeşitli bölgelerde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların beklendiğini belirtti.Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için turuncu kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini aktaran Bakan Çiftçi başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki tüm illerde azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi; sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.Riskler karşısında tüm kurumların hazır olduğunu belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/elazigda-saganak-toprak-kaymasina-neden-oldu-1109951967.html
türki̇ye
muğla
antalya
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mustafa çiftçi, muğla, antalya, meteoroloji genel müdürlüğü
mustafa çiftçi, muğla, antalya, meteoroloji genel müdürlüğü
Bakan Çiftçi'den turuncu ve sarı kodlu il uyarıları: Sel ve su baskınlarına dikkat
02:35 29.10.2026 (güncellendi: 02:47 29.10.2026)
İçişleri Bakanı Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü Muğla, Antalya, Mersin ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıları doğrultusunda yurt genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Perşembe günü çeşitli bölgelerde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların beklendiğini belirtti.
Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini aktaran Bakan Çiftçi başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki tüm illerde azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi; sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.
Riskler karşısında tüm kurumların hazır olduğunu belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.