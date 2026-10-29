https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-mustafa-ciftciden-turuncu-ve-sari-kodlu-il-uyarilari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1109952094.html

Bakan Çiftçi'den turuncu ve sarı kodlu il uyarıları: Sel ve su baskınlarına dikkat

Bakan Çiftçi'den turuncu ve sarı kodlu il uyarıları: Sel ve su baskınlarına dikkat

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü Muğla, Antalya, Mersin ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T02:35+0300

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türki̇ye

mustafa çiftçi

muğla

antalya

meteoroloji genel müdürlüğü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıları doğrultusunda yurt genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Perşembe günü çeşitli bölgelerde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların beklendiğini belirtti.Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için turuncu kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini aktaran Bakan Çiftçi başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki tüm illerde azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi; sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.Riskler karşısında tüm kurumların hazır olduğunu belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/elazigda-saganak-toprak-kaymasina-neden-oldu-1109951967.html

türki̇ye

muğla

antalya

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mustafa çiftçi, muğla, antalya, meteoroloji genel müdürlüğü