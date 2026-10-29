https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/balikesirde-saganak-nedeniyle-yol-coktu-yol-trafige-kapatildi-1109973113.html
Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yol çökmesine neden oldu. Canbaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan yol, sel sularının yol... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T19:34+0300
2026-10-29T19:34+0300
2026-10-29T19:34+0300
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sel felaketi
yol
yol çalışması
yol haritası
göçmen
göçük
balıkesir
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularının etkisiyle Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda göçük oluştu.Yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinin güvenli şekilde sağlanamaması üzerine güzergah ulaşıma kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/ihmal-bir-cocugun-canina-mal-oldu-insaat-alanindaki-su-dolu-cukura-dustu-1109969368.html
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sel, sel felaketi, yol, yol çalışması, yol haritası, göçmen, göçük, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği
sel, sel felaketi, yol, yol çalışması, yol haritası, göçmen, göçük, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği
Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yol çökmesine neden oldu. Canbaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan yol, sel sularının yol açtığı göçük nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularının etkisiyle Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda göçük oluştu.
Yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinin güvenli şekilde sağlanamaması üzerine güzergah ulaşıma kapatıldı.