https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/balikesirde-saganak-nedeniyle-yol-coktu-yol-trafige-kapatildi-1109973113.html

Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yol çökmesine neden oldu. Canbaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan yol, sel sularının yol... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T19:34+0300

2026-10-29T19:34+0300

2026-10-29T19:34+0300

türki̇ye

sel

sel felaketi

yol

yol çalışması

yol haritası

göçmen

göçük

balıkesir

balıkesir büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109972805_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ceda3e0c069ef4d09364f4cb2e213033.jpg

Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularının etkisiyle Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda göçük oluştu.Yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinin güvenli şekilde sağlanamaması üzerine güzergah ulaşıma kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/ihmal-bir-cocugun-canina-mal-oldu-insaat-alanindaki-su-dolu-cukura-dustu-1109969368.html

türki̇ye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sel, sel felaketi, yol, yol çalışması, yol haritası, göçmen, göçük, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği