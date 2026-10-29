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Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yol çökmesine neden oldu. Canbaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan yol, sel sularının yol... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
sel
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yol çalışması
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göçmen
göçük
balıkesir
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularının etkisiyle Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda göçük oluştu.Yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinin güvenli şekilde sağlanamaması üzerine güzergah ulaşıma kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/ihmal-bir-cocugun-canina-mal-oldu-insaat-alanindaki-su-dolu-cukura-dustu-1109969368.html
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sel, sel felaketi, yol, yol çalışması, yol haritası, göçmen, göçük, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği
sel, sel felaketi, yol, yol çalışması, yol haritası, göçmen, göçük, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği

Balıkesir'de sağanak nedeniyle yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

19:34 29.10.2026
© AA / Balıkesir İtfaiye MüdürlüğüBalıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sağanak nedeniyle yolun çökmesi sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AA / Balıkesir İtfaiye Müdürlüğü
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yol çökmesine neden oldu. Canbaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan yol, sel sularının yol açtığı göçük nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularının etkisiyle Canbaz ve Fındıklı mahalleleri arasındaki yolda göçük oluştu.
Yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinin güvenli şekilde sağlanamaması üzerine güzergah ulaşıma kapatıldı.
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