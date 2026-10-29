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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/japonyada-hayaletli-ev-pazari-bazi-konutlar-yari-fiyatina-alici-buluyor-1109964572.html
Japonya'da 'hayaletli ev' pazarı: Bazı konutlar yarı fiyatına alıcı buluyor
Japonya'da 'hayaletli ev' pazarı: Bazı konutlar yarı fiyatına alıcı buluyor
Sputnik Türkiye
Japonya'da geçmişinde ölüm yaşanmış ve 'hayaletli' olduğuna inanılan evler, piyasa değerinin çok altında kiralanabiliyor veya satılabiliyor. Bazı konutlarda... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T14:57+0300
2026-10-29T14:57+0300
yaşam
japonya
hayalet
ölüm
intihar
konut
konut fiyatları
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Japonya'da ev arayanların bir bölümü, geçmişinde cinayet, intihar veya yalnız başına ölüm yaşanmış konutları tercih etmeye başladı. BBC'nin haberine göre ülkede 'jiko bukken' olarak bilinen bu evler, diğer konutlara kıyasla daha düşük fiyatlarla kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor.Tokyo'da yaşayan Ryua, bu evlerden birinde dört yıldır kiracı. Genç bir eğlence sanatçısı olan kadın, daireyi ilk kez görmeye gittiğinde kendisine öfkeyle bakan bir erkek hayalet gördüğünü iddia ediyor.Evde daha önce bir erkeğin intihar ettiğini öğrenmesine rağmen taşınmaya karar veren Ryua, bugün bile ayak sesleri ve konuşmalar duyduğunu öne sürüyor.Dairede daha önce intihar yaşanmış olması nedeniyle Ryua, normalde 62 bin yen olan kirayı 45 bin yen olarak ödüyor. Bu da yaklaşık yüzde 30 daha düşük kira anlamına geliyor.Bazı evler yarı fiyatına satılıyorBenzer bir durum, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima bölgesinde de yaşandı. 79 yaşındaki Amerikalı Diane Tincher, geçmişte yaşlı bir kadının yalnız başına hayatını kaybettiği üç yatak odalı bir evi 20 milyon yene satın aldı. Bölgede benzer konutların fiyatı 45 milyon yene kadar çıkabiliyor. Hayaletlere inanmadığını belirten Tincher, evin geçmişi nedeniyle yapılan indirimden memnun olduğunu söyledi.Japonya'da 2021 yılında yürürlüğe giren kurallar, emlakçıların bir evde yaşanan intihar, cinayet, yangında ölüm veya cesedin uzun süre bulunamadığı ölüm olaylarını alıcı ve kiracılara bildirmesini zorunlu kılıyor. Bu bilgiler kiralık evlerde üç yıl boyunca, satılık konutlarda ise süresiz olarak açıklanmak zorunda.Japonların hayaletli evlere bakışı değişiyorÜlkede geçmişinde ölüm yaşanmış konutları listeleyen Oshimaland adlı bir internet sitesi de bulunuyor. Kullanıcıların bilgi ekleyebildiği platform, evlerde yaşanan olayları ve adreslerini paylaşıyor.Sitenin kurucusu Teru Oshima, geçmişte bu tür konutların pek tercih edilmediğini belirtiyor.Ancak yükselen konut fiyatları ve yaşam maliyetleriyle birlikte bu evlere yönelik yaklaşım değişiyor. 2025 yılında yapılan bir araştırmaya göre Japonların yarısından fazlası, yeterince ucuz olması durumunda geçmişinde ölüm yaşanmış bir evi kiralamaya sıcak bakıyor.
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japonya, hayalet, ölüm, intihar, konut, konut fiyatları
japonya, hayalet, ölüm, intihar, konut, konut fiyatları

Japonya'da 'hayaletli ev' pazarı: Bazı konutlar yarı fiyatına alıcı buluyor

14:57 29.10.2026
© AP Photo / Hiro KomaeJaponya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Hiro Komae
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Japonya'da geçmişinde ölüm yaşanmış ve 'hayaletli' olduğuna inanılan evler, piyasa değerinin çok altında kiralanabiliyor veya satılabiliyor. Bazı konutlarda fiyatlar yarıya kadar düşerken artan yaşam maliyetleri, bu evlere yönelik ilgiyi de değiştiriyor.
Japonya'da ev arayanların bir bölümü, geçmişinde cinayet, intihar veya yalnız başına ölüm yaşanmış konutları tercih etmeye başladı. BBC'nin haberine göre ülkede 'jiko bukken' olarak bilinen bu evler, diğer konutlara kıyasla daha düşük fiyatlarla kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor.
Tokyo'da yaşayan Ryua, bu evlerden birinde dört yıldır kiracı. Genç bir eğlence sanatçısı olan kadın, daireyi ilk kez görmeye gittiğinde kendisine öfkeyle bakan bir erkek hayalet gördüğünü iddia ediyor.
Evde daha önce bir erkeğin intihar ettiğini öğrenmesine rağmen taşınmaya karar veren Ryua, bugün bile ayak sesleri ve konuşmalar duyduğunu öne sürüyor.
Dairede daha önce intihar yaşanmış olması nedeniyle Ryua, normalde 62 bin yen olan kirayı 45 bin yen olarak ödüyor. Bu da yaklaşık yüzde 30 daha düşük kira anlamına geliyor.

Bazı evler yarı fiyatına satılıyor

Benzer bir durum, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima bölgesinde de yaşandı. 79 yaşındaki Amerikalı Diane Tincher, geçmişte yaşlı bir kadının yalnız başına hayatını kaybettiği üç yatak odalı bir evi 20 milyon yene satın aldı. Bölgede benzer konutların fiyatı 45 milyon yene kadar çıkabiliyor. Hayaletlere inanmadığını belirten Tincher, evin geçmişi nedeniyle yapılan indirimden memnun olduğunu söyledi.
Japonya'da 2021 yılında yürürlüğe giren kurallar, emlakçıların bir evde yaşanan intihar, cinayet, yangında ölüm veya cesedin uzun süre bulunamadığı ölüm olaylarını alıcı ve kiracılara bildirmesini zorunlu kılıyor. Bu bilgiler kiralık evlerde üç yıl boyunca, satılık konutlarda ise süresiz olarak açıklanmak zorunda.

Japonların hayaletli evlere bakışı değişiyor

Ülkede geçmişinde ölüm yaşanmış konutları listeleyen Oshimaland adlı bir internet sitesi de bulunuyor. Kullanıcıların bilgi ekleyebildiği platform, evlerde yaşanan olayları ve adreslerini paylaşıyor.
Sitenin kurucusu Teru Oshima, geçmişte bu tür konutların pek tercih edilmediğini belirtiyor.
Ancak yükselen konut fiyatları ve yaşam maliyetleriyle birlikte bu evlere yönelik yaklaşım değişiyor. 2025 yılında yapılan bir araştırmaya göre Japonların yarısından fazlası, yeterince ucuz olması durumunda geçmişinde ölüm yaşanmış bir evi kiralamaya sıcak bakıyor.
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