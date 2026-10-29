https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/israilde-secime-katar-mudahalesi-iddialari-sin-bete-tasindi-netanyahu-kaos-yaratmaya-calisiyor-1109966434.html
İsrail'de seçime 'Katar müdahalesi' iddiaları Şin Bet'e taşındı: 'Netanyahu, kaos yaratmaya çalışıyor'
İsrail'de seçime 'Katar müdahalesi' iddiaları Şin Bet'e taşındı: 'Netanyahu, kaos yaratmaya çalışıyor'
Sputnik Türkiye
İsrail'de seçimlerin ardından Katar'a Arap seçmenlerin sandığa gitmesini etkilemek amacıyla para aktarmış olabileceği suçlamaları yöneltildi.
2026-10-29T15:35+0300
2026-10-29T15:35+0300
2026-10-29T15:35+0300
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i̇srail
katar
benyamin netanyahu
gadi eisenkot
şin bet
i̇srail parlamentosu (knesset)
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İsrail'de yapılan seçimlerin ardından, yabancı kaynaklardan sağlandığı öne sürülen fonlarla seçmen davranışlarının etkilenmeye çalışıldığı iddiası siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı ve Yüksek Mahkeme yargıcı Noam Sohlberg, seçimlere yabancı müdahalesine ilişkin ciddi şüphelerin araştırılması için İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e başvurdu.Netanyahu ile alay etti: Nihayet kınadıYashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Katar'ın İsrail'deki olası etkisine ilişkin iddiaları, Netanyahu'nun yakın çalışma ekibine yönelik daha önceki soruşturmalarla birlikte gündeme getirdi. Katargate olarak anılan dosyada, Netanyahu'nun eski danışmanları Yisrael Einhorn ve Yonatan Urich, Başbakanlık Ofisi'nde görev yaptıkları dönemde Katar adına halkla ilişkiler çalışmaları yürütmekle suçlanıyor.Eisenkot, Netanyahu'nun Katar'ın İsrail'e müdahalesini “nihayet kınamasını memnuniyetle karşıladığını" söyleyerek rakibiyle alay etti. Netanyahu'yu yalanlar, bilgi manipülasyonu ve kaos yaratmakla suçlayan Eisenkot, Başbakan'ın tamamlanmamış bir soruşturmayı seçim sonuçlarını tartışmaya açmak için kullanmaya çalıştığını söyledi. Eisenkot, dış müdahale iddialarının tarafsız, kapsamlı ve derhal soruşturulmasını istedi, ancak siyasi aktörlerin bu süreci 26. Knesset'in göreve başlama tarihini etkilemek için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israilde-hukumetin-kaderini-filistinli-arap-partiler-belirleyebilir-1109942456.html
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i̇srail, katar, benyamin netanyahu, gadi eisenkot, şin bet, i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail, katar, benyamin netanyahu, gadi eisenkot, şin bet, i̇srail parlamentosu (knesset)
İsrail'de seçime 'Katar müdahalesi' iddiaları Şin Bet'e taşındı: 'Netanyahu, kaos yaratmaya çalışıyor'
İsrail'de seçimlerin ardından Katar'a 'seçimlere müdahale' suçlamaları yöneltildi. Muhalefet lideri Gadi Eisenkot, dış müdahale iddialarının kapsamlı biçimde araştırılmasını isterken, Benyamin Netanyahu'nun bu iddiaları seçim sonuçlarını tartışmalı hale getirmek için kullanmasına karşı çıktı.
İsrail'de yapılan seçimlerin ardından, yabancı kaynaklardan sağlandığı öne sürülen fonlarla seçmen davranışlarının etkilenmeye çalışıldığı iddiası siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı ve Yüksek Mahkeme yargıcı Noam Sohlberg, seçimlere yabancı müdahalesine ilişkin ciddi şüphelerin araştırılması için İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e başvurdu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre soruşturmanın odağında, Katar'ın Arap seçmenlerin sandığa katılımını artırmak amacıyla Arap toplumuna yönelik kuruluşlara önemli miktarda para aktarmış olabileceği
iddiaları bulunuyor. Ancak, kamuya açık kesin bir kanıt ortaya konmuş değil.
Netanyahu ile alay etti: Nihayet kınadı
Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Katar'ın İsrail'deki olası etkisine ilişkin iddiaları, Netanyahu'nun yakın çalışma ekibine yönelik daha önceki soruşturmalarla birlikte gündeme getirdi. Katargate olarak anılan dosyada, Netanyahu'nun eski danışmanları Yisrael Einhorn ve Yonatan Urich, Başbakanlık Ofisi'nde görev yaptıkları dönemde Katar adına halkla ilişkiler çalışmaları yürütmekle suçlanıyor.
Eisenkot, Netanyahu'nun Katar'ın İsrail'e müdahalesini “nihayet kınamasını memnuniyetle karşıladığını" söyleyerek rakibiyle alay etti.
Netanyahu'yu yalanlar, bilgi manipülasyonu ve kaos yaratmakla suçlayan Eisenkot, Başbakan'ın tamamlanmamış bir soruşturmayı seçim sonuçlarını tartışmaya açmak için kullanmaya çalıştığını söyledi. Eisenkot, dış müdahale iddialarının tarafsız, kapsamlı ve derhal soruşturulmasını istedi, ancak siyasi aktörlerin bu süreci 26. Knesset'in göreve başlama tarihini etkilemek için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
İsrail’de resmi olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun Likud öncülüğündeki bloku 53 sandalyede kalırken, hükümet kurmak için Knesset'teki 120 sandalyenin en az 61'ini kazanmak
gerekiyor.
Arap partilerinin elde ettiği 19 sandalye, hükümet kurma hesapları açısından önem taşıyor.