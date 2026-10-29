https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/israilde-secime-katar-mudahalesi-iddialari-sin-bete-tasindi-netanyahu-kaos-yaratmaya-calisiyor-1109966434.html

İsrail'de seçime 'Katar müdahalesi' iddiaları Şin Bet'e taşındı: 'Netanyahu, kaos yaratmaya çalışıyor'

İsrail'de seçime 'Katar müdahalesi' iddiaları Şin Bet'e taşındı: 'Netanyahu, kaos yaratmaya çalışıyor'

Sputnik Türkiye

İsrail'de seçimlerin ardından Katar'a Arap seçmenlerin sandığa gitmesini etkilemek amacıyla para aktarmış olabileceği suçlamaları yöneltildi.

2026-10-29T15:35+0300

2026-10-29T15:35+0300

2026-10-29T15:35+0300

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İsrail'de yapılan seçimlerin ardından, yabancı kaynaklardan sağlandığı öne sürülen fonlarla seçmen davranışlarının etkilenmeye çalışıldığı iddiası siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı ve Yüksek Mahkeme yargıcı Noam Sohlberg, seçimlere yabancı müdahalesine ilişkin ciddi şüphelerin araştırılması için İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e başvurdu.Netanyahu ile alay etti: Nihayet kınadıYashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Katar'ın İsrail'deki olası etkisine ilişkin iddiaları, Netanyahu'nun yakın çalışma ekibine yönelik daha önceki soruşturmalarla birlikte gündeme getirdi. Katargate olarak anılan dosyada, Netanyahu'nun eski danışmanları Yisrael Einhorn ve Yonatan Urich, Başbakanlık Ofisi'nde görev yaptıkları dönemde Katar adına halkla ilişkiler çalışmaları yürütmekle suçlanıyor.Eisenkot, Netanyahu'nun Katar'ın İsrail'e müdahalesini “nihayet kınamasını memnuniyetle karşıladığını" söyleyerek rakibiyle alay etti. Netanyahu'yu yalanlar, bilgi manipülasyonu ve kaos yaratmakla suçlayan Eisenkot, Başbakan'ın tamamlanmamış bir soruşturmayı seçim sonuçlarını tartışmaya açmak için kullanmaya çalıştığını söyledi. Eisenkot, dış müdahale iddialarının tarafsız, kapsamlı ve derhal soruşturulmasını istedi, ancak siyasi aktörlerin bu süreci 26. Knesset'in göreve başlama tarihini etkilemek için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israilde-hukumetin-kaderini-filistinli-arap-partiler-belirleyebilir-1109942456.html

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