https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israilde-hukumetin-kaderini-filistinli-arap-partiler-belirleyebilir-1109942456.html

İsrail'de hükümetin kaderini, Filistinli Arap partiler belirleyebilir

İsrail'de hükümetin kaderini, Filistinli Arap partiler belirleyebilir

Sputnik Türkiye

İsrail'de Netanyahu karşıtı blok, Filistinli Arap partilerin desteğiyle hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşabilir. Ancak muhalefet liderlerinin işbirliğine yanaşmaması, Netanyahu'nun iktidarını sürdürmesine yol açabilir.

2026-10-28T18:05+0300

2026-10-28T18:05+0300

2026-10-28T18:05+0300

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İsrail'de seçim sonuçları, Filistinli Arap partileri yeni hükümetin kurulmasında kilit konuma taşıdı.Sandıkların yüzde 85.6'sının sayıldığı aşamadaBenyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53, Gadi Eisenkot'un Yashar partisinin öncülük ettiği muhalefet bloğu ise 48 sandalye kazandı. Filistinli Arapların ağırlıkta olduğu Ra'am ve Birleşik Liste partilerinin toplam 19 sandalye elde etmesi bekleniyor.Bu sonuçlarla Netanyahu karşıtı Siyonist muhalefet ile Arap partileri, 120 sandalyeli parlamentoda 66 sandalyeye ulaşabilir. Ancak muhalefet liderlerinin Arap partilerinin desteğine dayanarak hükümet kurmayı reddetmesi, bu çoğunluğun iktidar değişikliğine dönüşmesini engelleyebilir.Netanyahu'nun hükümet kurmak için 61 sandalyeye ihtiyacı bulunuyor. 'Aşırılıkçı' ve ultra-Ortodoks müttefiklerinin desteğiyle bu sayıya ulaşması beklenmezken muhalefetin de Arap partileri olmadan çoğunluğu sağlaması mümkün görünmüyor.Filistinli Arap partiler ne istiyor?Ra'am lideri Mansur Abbas, Eisenkot'un liderliğindeki bir koalisyona katılmaya hazır olduklarını belirtti. Abbas, Netanyahu'nun partisi Likud'un da kendileriyle temasa geçtiğini açıkladı. Netanyahu, 2021 seçimlerinin ardından Ra'am ile işbirliği aramış, parti daha sonra Naftali Bennett ve Yair Lapid'in kurduğu hükümete katılmıştı.Birleşik Liste lideri Yusuf Cebbarin ise koalisyona katılmadan alternatif hükümeti dışarıdan destekleyebileceklerini bildirdi. Jabareen, Netanyahu ile aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich'in hükümetten uzaklaştırılması için siyasi güçlerini kullanacaklarını söyledi.Times of Israel'e göre "Her iki parti de Netanyahu'nun görevden ayrılmasını öncelikli hedef olarak görüyor."Muhalefet Arap partilerle işbirliği yapacak mı?Eisenkot'un yanı sıra Naftali Bennett ve Avigdor Liberman'ın da Arap partileriyle işbirliği konusundaki tutumlarını değiştirmesi gerekiyor. Üç isim de seçim sürecinde Arap partileriyle hükümet kurmaya mesafeli yaklaştı.Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise Arap partileriyle işbirliği yapılması çağrısında bulundu. Golan, Netanyahu'nun Arap milletvekillerini meşru ortaklar olarak görmezken askerlik muafiyetlerini savunan ultra-Ortodoks partilerle işbirliği yapmasını çifte standart olarak nitelendirdi.Muhalefet, Arap partilerin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurmayı da değerlendirebilir. İsrail'de geçmişte Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetleri kurulmuştu.Ancak Arap partilerle anlaşma sağlanamaması halinde seçenekler yeniden seçime gitmek veya Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmakla sınırlı kalabilir. Yine gazeteye göre "Her iki senaryo da Netanyahu'nun iktidarda kalmasını sağlayabilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israilde-secimlerinde-son-durum-katilim-orani-53-yilin-rekorunu-kirdi-netanyahudan-son-dakika-1109907892.html

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