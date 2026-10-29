https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/israilde-oylarin-yuzde-90i-sayildi-hukumet-icin-gerekli-cogunluk-hala-saglanamadi-1109952464.html

İsrail'de oyların yüzde 90'ı sayıldı: Hükümet için gerekli çoğunluk hala sağlanamadı

İsrail'de oyların yüzde 90'ı sayıldı: Hükümet için gerekli çoğunluk hala sağlanamadı

Sputnik Türkiye

İsrail Merkez Seçim Kurulu’nun oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayılmasıyla paylaştığı verilere göre, Netanyahu yanlısı blok 53, Netanyahu karşıtı blok 48, Arap... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T03:48+0300

2026-10-29T03:48+0300

2026-10-29T03:48+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

i̇srail parlamentosu (knesset)

seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1e/1062868175_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_666c130cf7445b1f90a274d419e00d70.jpg

İsrail Merkez Seçim Kurulu (CEC) yaptığı açıklamada, oyların yüzde 90'ı sayıldı. Sonuçlara göre Knesset’te Netanyahu yanlısı bloğun 53 sandalye, Netanyahu karşıtı bloğun 48 sandalye, Arap partilerinin 19 sandalye elde etmesinin beklendiğini bildirdi. Her iki blok da hükümet kurabilmek için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğun gerisinde bulunuyor.Arap partilerinden tarihi sandalye kazanımıArap seçmenlerin rekor düzeyde katılım göstermesinin ardından, söz konusu iki partinin toplamda 19 sandalye kazanması bekleniyor. İki partinin daha önce ulaştığı en yüksek toplam sandalye sayısı 15’ti. Mevcut tahminlerin gerçekleşmesi durumunda bu sınır aşılmış olacak.Çift zarflı oylar sonucu değiştirebilirBunun yanı sıra, yaklaşık 430 bin ila 480 bin çift zarflı oy henüz sayılmış değil. Bu oyların sayımına İsrail saatiyle perşembe günü saat 01.00’de başlanması ve işlemin aynı günün akşamına kadar tamamlanması bekleniyor.İsrail medyasına göre, Knesset’te bir sandalyenin yaklaşık 40 bin oya karşılık geldiği dikkate alındığında, henüz sayılmayan oylar nihai sandalye dağılımını etkileyebilir.İsrail’de hükümetin geleceği belirsizliğini koruyorSon durumda Netanyahu yanlısı blok da Netanyahu karşıtı blok da tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamıyor.Hükümetin nasıl şekilleneceği, tarafların koalisyon seçeneklerine ve olası siyasi işbirliklerine bağlı olacak. Ancak tarafların birbirleriyle veya söz konusu Arap partileriyle işbirliğine yanaşmaması durumunda hükümet kurma sürecinin daha da karmaşık hale gelmesi bekleniyor.Hükümet kurulamazsa ne olur?Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevi verdiği vekil veya vekiller hükümeti verilebilecek son güne kadar kuramazsa ülke doğrudan erken seçime gitmek zorunda kalacak. Yeni bir hükümet güvenoyu alana kadar mevcut geçici hükümet ve mevcut başbakan görevde kalmaya devam eder.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/trump-duyduguma-gore-benim-destegim-bibi-icin-buyuk-bir-fark-yaratmis-1109952228.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), seçim