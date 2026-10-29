https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/israilde-oylarin-yuzde-90i-sayildi-hukumet-icin-gerekli-cogunluk-hala-saglanamadi-1109952464.html
İsrail'de oyların yüzde 90'ı sayıldı: Hükümet için gerekli çoğunluk hala sağlanamadı
İsrail'de oyların yüzde 90'ı sayıldı: Hükümet için gerekli çoğunluk hala sağlanamadı
Sputnik Türkiye
İsrail Merkez Seçim Kurulu’nun oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayılmasıyla paylaştığı verilere göre, Netanyahu yanlısı blok 53, Netanyahu karşıtı blok 48, Arap... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T03:48+0300
2026-10-29T03:48+0300
2026-10-29T03:48+0300
dünya
ortadoğu
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i̇srail parlamentosu (knesset)
seçim
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İsrail Merkez Seçim Kurulu (CEC) yaptığı açıklamada, oyların yüzde 90'ı sayıldı. Sonuçlara göre Knesset’te Netanyahu yanlısı bloğun 53 sandalye, Netanyahu karşıtı bloğun 48 sandalye, Arap partilerinin 19 sandalye elde etmesinin beklendiğini bildirdi. Her iki blok da hükümet kurabilmek için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğun gerisinde bulunuyor.Arap partilerinden tarihi sandalye kazanımıArap seçmenlerin rekor düzeyde katılım göstermesinin ardından, söz konusu iki partinin toplamda 19 sandalye kazanması bekleniyor. İki partinin daha önce ulaştığı en yüksek toplam sandalye sayısı 15’ti. Mevcut tahminlerin gerçekleşmesi durumunda bu sınır aşılmış olacak.Çift zarflı oylar sonucu değiştirebilirBunun yanı sıra, yaklaşık 430 bin ila 480 bin çift zarflı oy henüz sayılmış değil. Bu oyların sayımına İsrail saatiyle perşembe günü saat 01.00’de başlanması ve işlemin aynı günün akşamına kadar tamamlanması bekleniyor.İsrail medyasına göre, Knesset’te bir sandalyenin yaklaşık 40 bin oya karşılık geldiği dikkate alındığında, henüz sayılmayan oylar nihai sandalye dağılımını etkileyebilir.İsrail’de hükümetin geleceği belirsizliğini koruyorSon durumda Netanyahu yanlısı blok da Netanyahu karşıtı blok da tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamıyor.Hükümetin nasıl şekilleneceği, tarafların koalisyon seçeneklerine ve olası siyasi işbirliklerine bağlı olacak. Ancak tarafların birbirleriyle veya söz konusu Arap partileriyle işbirliğine yanaşmaması durumunda hükümet kurma sürecinin daha da karmaşık hale gelmesi bekleniyor.Hükümet kurulamazsa ne olur?Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevi verdiği vekil veya vekiller hükümeti verilebilecek son güne kadar kuramazsa ülke doğrudan erken seçime gitmek zorunda kalacak. Yeni bir hükümet güvenoyu alana kadar mevcut geçici hükümet ve mevcut başbakan görevde kalmaya devam eder.
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ortadoğu, i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), seçim
ortadoğu, i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), seçim
İsrail'de oyların yüzde 90'ı sayıldı: Hükümet için gerekli çoğunluk hala sağlanamadı
İsrail Merkez Seçim Kurulu’nun oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayılmasıyla paylaştığı verilere göre, Netanyahu yanlısı blok 53, Netanyahu karşıtı blok 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde ediyor. Kalan oylar sandalye sayısında değişikliğe sebebiyet verebilir ancak son durumda kimse 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamıyor.
İsrail Merkez Seçim Kurulu (CEC) yaptığı açıklamada, oyların yüzde 90'ı sayıldı. Sonuçlara göre Knesset’te Netanyahu yanlısı bloğun 53 sandalye, Netanyahu karşıtı bloğun 48 sandalye, Arap partilerinin 19 sandalye elde etmesinin beklendiğini bildirdi. Her iki blok da hükümet kurabilmek için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğun gerisinde bulunuyor.
Arap partilerinden tarihi sandalye kazanımı
Arap seçmenlerin rekor düzeyde katılım göstermesinin ardından, söz konusu iki partinin toplamda 19 sandalye kazanması bekleniyor. İki partinin daha önce ulaştığı en yüksek toplam sandalye sayısı 15’ti. Mevcut tahminlerin gerçekleşmesi durumunda bu sınır aşılmış olacak.
Çift zarflı oylar sonucu değiştirebilir
Bunun yanı sıra, yaklaşık 430 bin ila 480 bin çift zarflı oy henüz sayılmış değil. Bu oyların sayımına İsrail saatiyle perşembe günü saat 01.00’de başlanması ve işlemin aynı günün akşamına kadar tamamlanması bekleniyor.
İsrail medyasına göre, Knesset’te bir sandalyenin yaklaşık 40 bin oya karşılık geldiği dikkate alındığında, henüz sayılmayan oylar nihai sandalye dağılımını etkileyebilir.
İsrail’de hükümetin geleceği belirsizliğini koruyor
Son durumda Netanyahu yanlısı blok da Netanyahu karşıtı blok da tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamıyor.
Hükümetin nasıl şekilleneceği, tarafların koalisyon seçeneklerine ve olası siyasi işbirliklerine bağlı olacak. Ancak tarafların birbirleriyle veya söz konusu Arap partileriyle işbirliğine yanaşmaması durumunda hükümet kurma sürecinin daha da karmaşık hale gelmesi bekleniyor.
Hükümet kurulamazsa ne olur?
Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevi verdiği vekil veya vekiller hükümeti verilebilecek son güne kadar kuramazsa ülke doğrudan erken seçime gitmek zorunda kalacak. Yeni bir hükümet güvenoyu alana kadar mevcut geçici hükümet ve mevcut başbakan görevde kalmaya devam eder.