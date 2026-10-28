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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T22:04+0300
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dünya
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donald trump
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterildiğini ifade etti.Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve krizin sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi yönündeki temennilerini ilettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bestepede-gorustu-1109948625.html
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türkiye, donald trump, recep tayyip erdoğan
türkiye, donald trump, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

22:04 28.10.2026 (güncellendi: 22:09 28.10.2026)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterildiğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve krizin sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi yönündeki temennilerini ilettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü
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