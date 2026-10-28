https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1109949953.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T22:04+0300

2026-10-28T22:04+0300

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dünya

türkiye

donald trump

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterildiğini ifade etti.Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve krizin sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi yönündeki temennilerini ilettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bestepede-gorustu-1109948625.html

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