https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/ihmal-bir-cocugun-canina-mal-oldu-insaat-alanindaki-su-dolu-cukura-dustu-1109969368.html
İhmal, bir çocuğun canına mal oldu: İnşaat alanındaki su dolu çukura düştü
İhmal, bir çocuğun canına mal oldu: İnşaat alanındaki su dolu çukura düştü
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Adıyaman'da bir inşaat alanında kazılan su dolu çukura düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T16:55+0300
2026-10-29T16:55+0300
2026-10-29T16:55+0300
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Adıyaman Besni'de bir inşaat alanındaki açık bırakılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti. Oyun oynarken dengesini kaybettiBesni'de bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu. Bu sırada inşaatın çevresinde oyun oynayan 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/kapadokyada-peribacasi-coktu-1109967104.html
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adıyaman
İhmal, bir çocuğun canına mal oldu: İnşaat alanındaki su dolu çukura düştü
Adıyaman'da bir inşaat alanında kazılan su dolu çukura düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Adıyaman Besni'de bir inşaat alanındaki açık bırakılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti.
Oyun oynarken dengesini kaybetti
Besni'de bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu. Bu sırada inşaatın çevresinde oyun oynayan 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.