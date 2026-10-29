https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/hindistanda-kasirga-bilancosu-agirlasiyor-en-az-6-kisi-hayatini-kaybetti-1109960560.html

Hindistan'da kasırga bilançosu ağırlaşıyor: En az 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da kasırga bilançosu ağırlaşıyor: En az 6 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab kasırgasında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ölü sayısının 9'a ulaştığını bildirirken 15 bin elektrik... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T12:50+0300

2026-10-29T12:50+0300

2026-10-29T12:50+0300

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sel

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Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde çarşamba günü karaya ulaşan Arnab kasırgasının yol açtığı hasar ortaya çıkmaya başladı. Şiddetli yağışların sebep olduğu seller ve rüzgarların ardından can kayıpları doğrulanırken elektrik altyapısında büyük çaplı hasar meydana geldi.Eyalet hükümetinden bir yetkili, kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hindistan merkezli Times of India gazetesi ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde ölü sayısını 9 olarak duyurdu. Ölümlerin elektrik çarpması, devrilen ağaçlar ve çöken evlerden kaynaklandığı bildirildi.15 bin elektrik direği hasar gördüAndhra Pradesh Başbakanı N. Chandrababu Naidu, kasırganın eyalet genelinde en az 15 bin elektrik direğine zarar verdiğini açıkladı.Elektrik hizmetleri birçok bölgede yeniden sağlanırken Konaseem ve West Godavari ilçelerinde kesintilerin devam ettiği belirtildi.Öte yandan karaya oturan, Marshall Adaları bayraklı ve 20 mürettebatı bulunan bir yük gemisinin şiddetli deniz koşulları nedeniyle perşembe günü de bulunduğu yerden hareket edemediği bildirildi.Kasırga öncesinde Andhra Pradesh ve Odisha eyaletlerinde 180 binden fazla kişi tahliye edilmiş, bazı okullar kapatılırken uçak ve tren seferlerinin bir bölümü iptal edilmişti.Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından karaya ulaştığında 'çok şiddetli tropikal kasırga' olarak sınıflandırılan Arnab, Bengal Körfezi üzerinde oluşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/hindistani-arnab-kasirgasi-vurdu-12-milyon-kisi-risk-altinda-1109929250.html

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hindistan, fırtına, can kaybı, elektrik kesintisi, sel