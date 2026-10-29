https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/hindistanda-kasirga-bilancosu-agirlasiyor-en-az-6-kisi-hayatini-kaybetti-1109960560.html
Hindistan'da kasırga bilançosu ağırlaşıyor: En az 6 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da kasırga bilançosu ağırlaşıyor: En az 6 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab kasırgasında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ölü sayısının 9'a ulaştığını bildirirken 15 bin elektrik... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T12:50+0300
2026-10-29T12:50+0300
2026-10-29T12:50+0300
dünya
hindistan
fırtına
can kaybı
elektrik kesintisi
sel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960305_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3fc7a98153745246ed6aea30dd40609e.jpg
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde çarşamba günü karaya ulaşan Arnab kasırgasının yol açtığı hasar ortaya çıkmaya başladı. Şiddetli yağışların sebep olduğu seller ve rüzgarların ardından can kayıpları doğrulanırken elektrik altyapısında büyük çaplı hasar meydana geldi.Eyalet hükümetinden bir yetkili, kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hindistan merkezli Times of India gazetesi ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde ölü sayısını 9 olarak duyurdu. Ölümlerin elektrik çarpması, devrilen ağaçlar ve çöken evlerden kaynaklandığı bildirildi.15 bin elektrik direği hasar gördüAndhra Pradesh Başbakanı N. Chandrababu Naidu, kasırganın eyalet genelinde en az 15 bin elektrik direğine zarar verdiğini açıkladı.Elektrik hizmetleri birçok bölgede yeniden sağlanırken Konaseem ve West Godavari ilçelerinde kesintilerin devam ettiği belirtildi.Öte yandan karaya oturan, Marshall Adaları bayraklı ve 20 mürettebatı bulunan bir yük gemisinin şiddetli deniz koşulları nedeniyle perşembe günü de bulunduğu yerden hareket edemediği bildirildi.Kasırga öncesinde Andhra Pradesh ve Odisha eyaletlerinde 180 binden fazla kişi tahliye edilmiş, bazı okullar kapatılırken uçak ve tren seferlerinin bir bölümü iptal edilmişti.Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından karaya ulaştığında 'çok şiddetli tropikal kasırga' olarak sınıflandırılan Arnab, Bengal Körfezi üzerinde oluşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/hindistani-arnab-kasirgasi-vurdu-12-milyon-kisi-risk-altinda-1109929250.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960305_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_c849a1b9d0b0e6ee19ddd729309588b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, fırtına, can kaybı, elektrik kesintisi, sel
hindistan, fırtına, can kaybı, elektrik kesintisi, sel
Hindistan'da kasırga bilançosu ağırlaşıyor: En az 6 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab kasırgasında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ölü sayısının 9'a ulaştığını bildirirken 15 bin elektrik direğinin hasar gördüğü ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin sürdüğü açıklandı.
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde çarşamba günü karaya ulaşan Arnab kasırgasının yol açtığı hasar ortaya çıkmaya başladı. Şiddetli yağışların sebep olduğu seller ve rüzgarların ardından can kayıpları doğrulanırken elektrik altyapısında büyük çaplı hasar meydana geldi.
Eyalet hükümetinden bir yetkili, kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hindistan merkezli Times of India gazetesi ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde ölü sayısını 9 olarak duyurdu. Ölümlerin elektrik çarpması, devrilen ağaçlar ve çöken evlerden kaynaklandığı bildirildi.
15 bin elektrik direği hasar gördü
Andhra Pradesh Başbakanı N. Chandrababu Naidu, kasırganın eyalet genelinde en az 15 bin elektrik direğine zarar verdiğini açıkladı.
Elektrik hizmetleri birçok bölgede yeniden sağlanırken Konaseem ve West Godavari ilçelerinde kesintilerin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan karaya oturan, Marshall Adaları bayraklı ve 20 mürettebatı bulunan bir yük gemisinin şiddetli deniz koşulları nedeniyle perşembe günü de bulunduğu yerden hareket edemediği bildirildi.
Kasırga öncesinde Andhra Pradesh ve Odisha eyaletlerinde 180 binden fazla kişi tahliye edilmiş, bazı okullar kapatılırken uçak ve tren seferlerinin bir bölümü iptal edilmişti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından karaya ulaştığında 'çok şiddetli tropikal kasırga' olarak sınıflandırılan Arnab, Bengal Körfezi üzerinde oluşmuştu.