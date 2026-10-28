https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/hindistani-arnab-kasirgasi-vurdu-12-milyon-kisi-risk-altinda-1109929250.html
Hindistan'ı Arnab kasırgası vurdu: 12 milyon kişi risk altında
Hindistan'ı Arnab kasırgası vurdu: 12 milyon kişi risk altında
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab kasırgası, şiddetli yağışlara ve sellere neden oldu. Rüzgarın hızı saatte 135 kilometreye ulaşırken 180 bin kişi... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T17:56+0300
2026-10-28T17:56+0300
2026-10-28T17:56+0300
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sri lanka
nepal
hindistan
fırtına
tahliye
su baskını
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Hindistan'ın doğusundaki Andhra Pradesh eyaletinde karaya ulaşan Arnab kasırgası, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarlar ağaçları devirirken yoğun yağışlar su baskınlarına yol açtı. Yetkililer geniş çaplı tahliye çalışmaları yürütürken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı.Kasırga, çarşamba sabahı erken saatlerde Andhra Pradesh kıyılarına ulaştı. Saatte 135 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar nedeniyle bazı otoyollara ağaçlar devrildi, elektrik hatları zarar gördü ve çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.Andhra Pradesh ve Odisha eyaletlerinde en az 180 bin kişi, kasırga karaya ulaşmadan önce güvenli bölgelere tahliye edildi. Uçak ve tren seferlerinin bir bölümü iptal edilirken bazı okullarda eğitime ara verildi.Yetkililer, kasırganın etkili olmasının beklendiği bölgelerde 12 milyondan fazla kişinin yaşadığını bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.Alçak bölgeler sular altında kalabilirHindistan Meteoroloji Dairesi, kasırganın etkisiyle kıyılardaki su seviyesinin normal gelgit seviyesinin 1.5 metre üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Andhra Pradesh'teki alçak bölgelerde su baskınları yaşanabileceği belirtildi.Arnab, karaya ulaştığında meteoroloji yetkilileri tarafından 'çok şiddetli tropikal kasırga' olarak sınıflandırıldı. Ancak iç kesimlere ilerledikçe gücünü kaybederek 'şiddetli tropikal kasırga' kategorisine geriledi.Nepal ve Sri Lanka'da da önlemler alındıKasırganın etkileri Hindistan'ın komşu ülkelerinde de endişeye neden oldu. Nepal'de yetkililer, perşembeden cumartesiye kadar yüksek rakımlı bölgelerde şiddetli yağış, kar fırtınası ve çığ tehlikesi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.Sri Lanka'da ise okullar kapatıldı. Ülkenin Meteoroloji Dairesi, kasırganın ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
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sri lanka, nepal, hindistan, fırtına, tahliye, su baskını
sri lanka, nepal, hindistan, fırtına, tahliye, su baskını
Hindistan'ı Arnab kasırgası vurdu: 12 milyon kişi risk altında
Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab kasırgası, şiddetli yağışlara ve sellere neden oldu. Rüzgarın hızı saatte 135 kilometreye ulaşırken 180 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, kasırganın ilerlediği bölgelerde 12 milyondan fazla insanın yaşadığını açıkladı.
Hindistan'ın doğusundaki Andhra Pradesh eyaletinde karaya ulaşan Arnab kasırgası, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarlar ağaçları devirirken yoğun yağışlar su baskınlarına yol açtı. Yetkililer geniş çaplı tahliye çalışmaları yürütürken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı.
Kasırga, çarşamba sabahı erken saatlerde Andhra Pradesh kıyılarına ulaştı. Saatte 135 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar nedeniyle bazı otoyollara ağaçlar devrildi, elektrik hatları zarar gördü ve çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Andhra Pradesh ve Odisha eyaletlerinde en az 180 bin kişi, kasırga karaya ulaşmadan önce güvenli bölgelere tahliye edildi. Uçak ve tren seferlerinin bir bölümü iptal edilirken bazı okullarda eğitime ara verildi.
Yetkililer, kasırganın etkili olmasının beklendiği bölgelerde 12 milyondan fazla kişinin yaşadığını bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.
Alçak bölgeler sular altında kalabilir
Hindistan Meteoroloji Dairesi, kasırganın etkisiyle kıyılardaki su seviyesinin normal gelgit seviyesinin 1.5 metre üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Andhra Pradesh'teki alçak bölgelerde su baskınları yaşanabileceği belirtildi.
Arnab, karaya ulaştığında meteoroloji yetkilileri tarafından 'çok şiddetli tropikal kasırga' olarak sınıflandırıldı. Ancak iç kesimlere ilerledikçe gücünü kaybederek 'şiddetli tropikal kasırga' kategorisine geriledi.
Nepal ve Sri Lanka'da da önlemler alındı
Kasırganın etkileri Hindistan'ın komşu ülkelerinde de endişeye neden oldu. Nepal'de yetkililer, perşembeden cumartesiye kadar yüksek rakımlı bölgelerde şiddetli yağış, kar fırtınası ve çığ tehlikesi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Sri Lanka'da ise okullar kapatıldı. Ülkenin Meteoroloji Dairesi, kasırganın ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.