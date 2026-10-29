https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/halk-pazarinda-yer-kavgasi-kanli-bitti-1-kisi-hayatini-kaybetti-5-kisi-yarali-1109965862.html

Halk pazarında yer kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

Halk pazarında yer kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul'a halk pazarında meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T15:16+0300

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i̇stanbul

kavga

bıçaklı kavga

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Sancaktepe'de pazar tezgahları nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan altı kişiden biri hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Tezgah kavgası kanlı bittiSancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'ndeki halk pazarında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü. İncelemelerde, kiralanan tezgah yerinin büyüklüğü nedeniyle esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirlendi.Kavgada ağır yaralanan Ferhat Ö'nün (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.H. (38) ile olay sırasında yanında bulunan N.Ü. (43) ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.H. (47) yakalandı. Şüphelilerden M.H. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 kişi adliyeye sevk edildi. Kavgada 5 kişi de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kavga-ettigi-kisinin-kulagini-isirarak-kopardi-polis-ariyor-1109725050.html

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