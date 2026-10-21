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Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor
Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor
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İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:58+0300
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i̇zmir
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kavga
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İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Laf atma kavgası çıktıİddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Zanlı aranıyorPolis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/adanada-ortaokulda-bicakli-kavga-kiz-ogrenci-arkadasini-evden-getirdigi-bicakla-yaraladi-1109538887.html
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i̇zmir, kulak, kavga
i̇zmir, kulak, kavga

Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor

09:58 21.10.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA
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İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Laf atma kavgası çıktı

İddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı aranıyor

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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