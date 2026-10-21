https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kavga-ettigi-kisinin-kulagini-isirarak-kopardi-polis-ariyor-1109725050.html
Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor
Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor
Sputnik Türkiye
İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:58+0300
2026-10-21T09:58+0300
2026-10-21T09:58+0300
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kulak
kavga
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İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Laf atma kavgası çıktıİddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Zanlı aranıyorPolis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/adanada-ortaokulda-bicakli-kavga-kiz-ogrenci-arkadasini-evden-getirdigi-bicakla-yaraladi-1109538887.html
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i̇zmir, kulak, kavga
Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor
İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
İddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.