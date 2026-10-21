https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kavga-ettigi-kisinin-kulagini-isirarak-kopardi-polis-ariyor-1109725050.html

Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor

Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor

Sputnik Türkiye

İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T09:58+0300

2026-10-21T09:58+0300

2026-10-21T09:58+0300

türki̇ye

i̇zmir

kulak

kavga

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İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Laf atma kavgası çıktıİddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Zanlı aranıyorPolis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/adanada-ortaokulda-bicakli-kavga-kiz-ogrenci-arkadasini-evden-getirdigi-bicakla-yaraladi-1109538887.html

türki̇ye

i̇zmir

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i̇zmir, kulak, kavga