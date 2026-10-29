https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/futbolcular-sergen-yalcina-ulasamiyor-muiddialara-yanit-geldi-1109965397.html
Futbolcular Sergen Yalçın'a ulaşamıyor mu?İddialara yanıt geldi
Futbolcular Sergen Yalçın'a ulaşamıyor mu?İddialara yanıt geldi
Sputnik Türkiye
TFF, bazı futbolcuların Sergen Yalçın'a telefonla ulaşamadığı yönündeki iddiaları yalanladı. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T14:54+0300
2026-10-29T14:54+0300
2026-10-29T14:54+0300
spor
sergen yalçın
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104020673_0:232:2816:1816_1920x0_80_0_0_c206ccc9c588e38b535f785bbe0fea60.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı milli futbolcuların A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.Hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlarTFF'den yapılan açıklamada 'Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir' denilirken şunlar dile getirildi: "Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tff-merkez-hakem-kurulunun-baskanligina-anthony-taylor-getirildi-1109707353.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104020673_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_9f911120b96b99b4b698ce45eb75f2fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergen yalçın, türkiye futbol federasyonu (tff)
sergen yalçın, türkiye futbol federasyonu (tff)
Futbolcular Sergen Yalçın'a ulaşamıyor mu?İddialara yanıt geldi
TFF, bazı futbolcuların Sergen Yalçın'a telefonla ulaşamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı milli futbolcuların A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.
Hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlar
TFF'den yapılan açıklamada 'Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir' denilirken şunlar dile getirildi:
"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.
A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."