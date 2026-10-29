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Futbolcular Sergen Yalçın'a ulaşamıyor mu?İddialara yanıt geldi
Futbolcular Sergen Yalçın'a ulaşamıyor mu?İddialara yanıt geldi
Sputnik Türkiye
TFF, bazı futbolcuların Sergen Yalçın'a telefonla ulaşamadığı yönündeki iddiaları yalanladı. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T14:54+0300
2026-10-29T14:54+0300
spor
sergen yalçın
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı milli futbolcuların A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.Hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlarTFF'den yapılan açıklamada 'Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir' denilirken şunlar dile getirildi: "Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tff-merkez-hakem-kurulunun-baskanligina-anthony-taylor-getirildi-1109707353.html
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sergen yalçın, türkiye futbol federasyonu (tff)
sergen yalçın, türkiye futbol federasyonu (tff)

Futbolcular Sergen Yalçın'a ulaşamıyor mu?İddialara yanıt geldi

14:54 29.10.2026
© AA / Esra BilginBeşiktaş - Çaykur Rizespor
Beşiktaş - Çaykur Rizespor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AA / Esra Bilgin
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TFF, bazı futbolcuların Sergen Yalçın'a telefonla ulaşamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı milli futbolcuların A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlar

TFF'den yapılan açıklamada 'Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir' denilirken şunlar dile getirildi:
"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.
A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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