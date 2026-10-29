https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/eski-bakan-ve-emniyet-genel-muduru-unal-erkan-hayatini-kaybetti-1109962498.html

Eski bakan ve emniyet genel müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

Eski bakan ve emniyet genel müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Devlet bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T13:04+0300

2026-10-29T13:04+0300

2026-10-29T13:04+0300

türki̇ye

ünal erkan

emniyet genel müdürü

ohal

hayatını kaybetti

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Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan 84 yaşında hayatını kaybettii. Bir dönem OHAL Valiliği de yapan Erkan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.Fidan, mesajında, "1991-1992 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan eski Devlet Bakanımız Sayın Ünal Erkan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.Ünal Erkan kimdir?Erkan, 1942 yılında Erzurum'da doğdu. Polis Akademisinden mezun olan Erkan, Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser muavini olarak göreve başladı.Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yapan Erkan, 1980'de Ankara Emniyet Müdürlüğüne, 1984-1988 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. 1988'de Edirne Valisi olan Erkan, 1991'de Emniyet Genel Müdürlüğüne, 1992 yılı başında ise Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine atandı.Kasım 1995'te milletvekili seçimlerine katılmak amacıyla görevinden ayrılan Erkan, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden (DYP) Ankara milletvekili seçilerek, TBMM'nin 20. Dönemi'nde görev aldı.Erkan, seçimlerin ardından Mesut Yılmaz tarafından kurulan 53. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı.Daha sonraki yıllarda DYP'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) katılan Erkan, burada Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği görevlerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/19-yasindaki-oglunu-kaybetmisti-can-yayinlari-yonetmeni-cem-akas-yasamini-yitirdi-1109924156.html

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ünal erkan, emniyet genel müdürü, ohal, hayatını kaybetti