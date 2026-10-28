Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/19-yasindaki-oglunu-kaybetmisti-can-yayinlari-yonetmeni-cem-akas-yasamini-yitirdi-1109924156.html
9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi
9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:01+0300
2026-10-28T12:07+0300
yaşam
can yayınları
cem akaş
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109924003_0:21:1001:584_1920x0_80_0_0_50b2c9a8525f01873f5d8c5dbc93f364.jpg
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlunu 9 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş'ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Acı haberi Can Yayınevi duyurdu Can Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/star-trek-dizisinin-yildizi-walter-koenig-hayatini-kaybetti-1109867437.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109924003_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_52f8c5b276f49ccd95cede4fcef92c65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
can yayınları, cem akaş, hayatını kaybetti
can yayınları, cem akaş, hayatını kaybetti

9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi

12:01 28.10.2026 (güncellendi: 12:07 28.10.2026)
Cem Akaş
Cem Akaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
Abone ol
Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlunu 9 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş'ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi Can Yayınevi duyurdu

Can Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
ABD'li oyuncu Walter Koenig - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
DÜNYA
'Star Trek' dizisinin yıldızı Walter Koenig hayatını kaybetti
26 Ekim, 23:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала