https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/19-yasindaki-oglunu-kaybetmisti-can-yayinlari-yonetmeni-cem-akas-yasamini-yitirdi-1109924156.html

9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi

9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:01+0300

2026-10-28T12:01+0300

2026-10-28T12:07+0300

yaşam

can yayınları

cem akaş

hayatını kaybetti

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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlunu 9 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş'ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Acı haberi Can Yayınevi duyurdu Can Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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can yayınları, cem akaş, hayatını kaybetti