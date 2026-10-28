https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/19-yasindaki-oglunu-kaybetmisti-can-yayinlari-yonetmeni-cem-akas-yasamini-yitirdi-1109924156.html
9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi
9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:01+0300
2026-10-28T12:01+0300
2026-10-28T12:07+0300
yaşam
can yayınları
cem akaş
hayatını kaybetti
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlunu 9 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş'ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Acı haberi Can Yayınevi duyurdu Can Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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can yayınları, cem akaş, hayatını kaybetti
can yayınları, cem akaş, hayatını kaybetti
9 gün önce 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi
12:01 28.10.2026 (güncellendi: 12:07 28.10.2026)
Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi. Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlunu 9 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akaş'ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Acı haberi Can Yayınevi duyurdu
Can Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.