https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/erdogandan-cumhuriyet-bayrami-mesaji-bir-milletin-en-zor-sartlarda-dahi-neler-basarabilecegi-1109954927.html

Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Bir milletin en zor şartlarda dahi neler başarabileceği gösterilmiştir'

Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Bir milletin en zor şartlarda dahi neler başarabileceği gösterilmiştir'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak yakın çevremizde ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T09:25+0300

2026-10-29T09:25+0300

2026-10-29T09:25+0300

poli̇ti̇ka

gazi mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyeti

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:'Birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir millet'Cumhuriyetin, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:'Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak yakın çevremizde ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir dönemde istikrarımızı korumakla kalmayıp anlaşmazlıkların çözümü için de sorumluluk alıyoruz." ifadelerini kullandı."Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış" şiarıyla barış için, adalet için gayret göstermeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

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gazi mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı