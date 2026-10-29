https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-iki-ulke-arasinda-5-anlasma-imzalandi-1109971893.html

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: İki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: İki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Özbekistan arasında ticaret, sosyal güvenlik ve iş dünyasının desteklenmesine ilişkin anlaşmalar imzalandı. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T17:36+0300

2026-10-29T17:36+0300

2026-10-29T17:36+0300

türki̇ye

özbekistan

recep tayyip erdoğan

şevket mirziyoyev

türkiye

anlaşma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. İki ülke arasında beş ticaret anlaşması imzalandı. Bölgesel ve küresel konular ele alındıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının yeni işbirliği hamleleriyle güçlenerek yoluna devam edeceğine inandığını, Ankara'daki Liderler Zirvesi'nin bu yolda önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/erdogan-baskanligindaki-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-etti-turkiye-yuzyili-hedefine-ulasincaya-1109957589.html

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özbekistan, recep tayyip erdoğan, şevket mirziyoyev, türkiye, anlaşma