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Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: 'Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar çalışacağız'
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: 'Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar çalışacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.Anıtkabir'de 29 Ekim töreniCumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/mhp-lideri-bahceliden-cumhuriyet-bayrami-mesaji-hep-birlikte-daha-guclu-turkiyeye-ulasacagimizdan-1109957272.html
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türkiye cumhuriyeti, cumhuriyet, mhp, chp, anıtkabir, ak parti, recep tayyip erdoğan

Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: 'Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar çalışacağız'

11:50 29.10.2026 (güncellendi: 12:41 29.10.2026)
© Evrim AydınErdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Evrim Aydın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz." dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Anıtkabir'de 29 Ekim töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.
© TCCB / Murat KulaErdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
© TCCB / Murat Kula
Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
© TCCB / Murat KulaErdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
© TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, bugün, uğruna buyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kurulușunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadașlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."
© Osmancan GürdoğanErdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
© Osmancan Gürdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
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