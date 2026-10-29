https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/elazigda-saganak-toprak-kaymasina-neden-oldu-1109951967.html
Elazığ'da sağanak toprak kaymasına neden oldu
Elazığ'da sağanak toprak kaymasına neden oldu
Sputnik Türkiye
Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yurtbaşı beldesinde dere taştı, bazı bölgeleri su bastı. Baskil ilçesinde ise heyelan sonucu bir köy yolu ulaşıma... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T01:42+0300
2026-10-29T01:42+0300
2026-10-29T01:42+0300
türki̇ye
baskil
elazığ
su baskını
toprak kayması
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Elazığ'da kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Yurtbaşı beldesinde, sağanağın ardından bir derenin taşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan da su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Grup Yolu ise yağışla birlikte dağdan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.Kapanan köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.
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türki̇ye
baskil
elazığ
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baskil, elazığ, su baskını, toprak kayması
baskil, elazığ, su baskını, toprak kayması
Elazığ'da sağanak toprak kaymasına neden oldu
Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yurtbaşı beldesinde dere taştı, bazı bölgeleri su bastı. Baskil ilçesinde ise heyelan sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin su tahliyesi ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Elazığ'da kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yurtbaşı beldesinde, sağanağın ardından bir derenin taşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.
Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.
Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan da su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Grup Yolu ise yağışla birlikte dağdan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kapanan köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.