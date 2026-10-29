https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/elazigda-saganak-toprak-kaymasina-neden-oldu-1109951967.html

Elazığ'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

Elazığ'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

Sputnik Türkiye

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yurtbaşı beldesinde dere taştı, bazı bölgeleri su bastı. Baskil ilçesinde ise heyelan sonucu bir köy yolu ulaşıma... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T01:42+0300

2026-10-29T01:42+0300

2026-10-29T01:42+0300

türki̇ye

baskil

elazığ

su baskını

toprak kayması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109621334_0:354:2730:1890_1920x0_80_0_0_3f2fc3ec6d28b1ff53f60387f3dc5e1e.jpg

Elazığ'da kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Yurtbaşı beldesinde, sağanağın ardından bir derenin taşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan da su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Grup Yolu ise yağışla birlikte dağdan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.Kapanan köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/diyarbakirda-taklit-temizlik-ve-bakim-urunu-operasyonu-10-milyon-liralik-malzeme-ele-gecirildi-1109951138.html

türki̇ye

baskil

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baskil, elazığ, su baskını, toprak kayması