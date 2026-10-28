https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/diyarbakirda-taklit-temizlik-ve-bakim-urunu-operasyonu-10-milyon-liralik-malzeme-ele-gecirildi-1109951138.html

Diyarbakır'da taklit temizlik ve bakım ürünü operasyonu: 10 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Diyarbakır'da taklit temizlik ve bakım ürünü operasyonu: 10 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da emniyet güçlerinin bir imalathane ve depoya düzenlediği operasyonda, ünlü markaların taklidi olan ve piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T23:53+0300

2026-10-28T23:53+0300

2026-10-28T23:55+0300

sahte deterjan

türki̇ye

yenişehir

diyarbakır

kimyasal

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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde, çeşitli ünlü markaların taklidi olarak merdiven altı üretilen çok sayıda sahte temizlik ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan malzemelere el konulurken imalathane ve depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Baskından binlerce litre kimyasal çıktıEdinilen bilgilere göre emniyet güçleri, Yenişehir ilçesinde bir iş yeri ve depoda halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerin üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında yapılan detaylı aramalarda; 75 adet toz deterjan, 1400 adet sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı, 5 bin 200 adet saç bakım ürünü, 10 bin 300 adet boş ürün şişesi, 20 rulo ürün etiketi ile ürünlerin yapımında kullanılan 15 varil kimyasal madde ele geçirildi.Fabrika gibi depo mühürlendiPolis ekipleri, taklit ambalajlardan etiketleme ve dolum aparatlarına kadar adeta bir fabrikayı andıran depodaki tüm üretim ekipmanlarına el koydu. Toplam değerinin 10 milyon lira civarında olduğu belirtilen kaçak ürünlerin piyasaya sürülerek vatandaşların sağlığının tehlikeye atılmasının önüne geçildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden merdiven altı imalatçılara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/silivri-aciklarinda-batan-gemi-hakkinda-yeni-gelisme-bir-kisinin-daha-cansiz-bedeni-bulundu-1109950590.html

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