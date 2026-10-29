Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-abdye-ait-casus-dron-ele-gecirildi-1109961223.html
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait casus dron ele geçirildi
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait casus dron ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir keşif ve aldatma amaçlı insansız hava aracının ele geçirildiğini öne sürdü. İşte detaylar...
2026-10-29T12:35+0300
2026-10-29T12:35+0300
dünya
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
deniz kuvvetleri
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3f415e88de5eff5127431f207e2f14e5.jpg
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Elektronik Harp Birimi'nde görevli unsurların Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir ‘casus’ İHA'sını güvenli şekilde indirmeyi başardığını açıkladı.Açıklamada, MQM-170 tipi olduğu belirtilen İHA'nın görevinin, Basra Körfezi'nin kıyı şeridi ile Hürmüz Boğazı'ndaki İran hava savunma sistemlerini tespit etmek olduğu ileri sürüldü.'3 tanker mayına çarparak alev aldı'İran devlet medyasının haberine göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 tankerin mayınlara çarptıktan sonra alev aldığını açıkladı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu gemilerin "yetkisiz" olarak nitelendirdiği güney rotasını kullandığını ve yangının ardından boğazın güney kıyılarında terk edildiğini bildirdi.İran'ın Tasnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, tankerlerin tüm radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığını ve uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'nın yetkisiz güney rotasından çıkmaya çalıştığını söyledi.CENTCOM'a yönelik uyarıİran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, deniz taşımacılığı şirketlerini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) siber uzaydaki açıklamalarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.İran tarafı, "herhangi bir kışkırtıcı eyleme" kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/abd-ic-guvenlik-bakanliginda-41-bin-kisilik-veri-sizintisi-sinir-guvenligi-personelinin-bilgileri-1109954027.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4debf6955a928f50bb6c274183e6e52f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, hürmüz boğazı, deniz kuvvetleri, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), haberler
i̇ran, abd, hürmüz boğazı, deniz kuvvetleri, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), haberler

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait casus dron ele geçirildi

12:35 29.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir keşif ve aldatma amaçlı insansız hava aracının ele geçirildiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ayrıca, boğazdan geçiş yapan 3 tankerin mayınlara çarptıktan sonra alev aldığını ve terk edildiğini bildirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Elektronik Harp Birimi'nde görevli unsurların Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir ‘casus’ İHA'sını güvenli şekilde indirmeyi başardığını açıkladı.
Açıklamada, MQM-170 tipi olduğu belirtilen İHA'nın görevinin, Basra Körfezi'nin kıyı şeridi ile Hürmüz Boğazı'ndaki İran hava savunma sistemlerini tespit etmek olduğu ileri sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri uzmanlarının hava aracından elde ettiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, İHA'nın uçuşunun Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden birinin sahilinden başladığının belirlendiği iddia edildi.

'3 tanker mayına çarparak alev aldı'

İran devlet medyasının haberine göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 tankerin mayınlara çarptıktan sonra alev aldığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu gemilerin "yetkisiz" olarak nitelendirdiği güney rotasını kullandığını ve yangının ardından boğazın güney kıyılarında terk edildiğini bildirdi.
İran'ın Tasnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, tankerlerin tüm radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığını ve uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'nın yetkisiz güney rotasından çıkmaya çalıştığını söyledi.
Açıklamada, gemilerin alev almasının çevresel sonuçlarına da dikkat çekilerek, "Hürmüz Boğazı'ndaki yetkisiz rota kirlenmiştir. Bu rotalardan geçiş yapan gemilerin sahipleri ve mürettebatı sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM'a yönelik uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, deniz taşımacılığı şirketlerini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) siber uzaydaki açıklamalarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.
İran tarafı, "herhangi bir kışkırtıcı eyleme" kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
DÜNYA
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda 41 bin kişilik veri sızıntısı: Sınır güvenliği personelinin bilgileri paylaşıldı
08:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала