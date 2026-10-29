https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-abdye-ait-casus-dron-ele-gecirildi-1109961223.html
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait casus dron ele geçirildi
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait casus dron ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir keşif ve aldatma amaçlı insansız hava aracının ele geçirildiğini öne sürdü. İşte detaylar...
2026-10-29T12:35+0300
2026-10-29T12:35+0300
2026-10-29T12:35+0300
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Elektronik Harp Birimi'nde görevli unsurların Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir ‘casus’ İHA'sını güvenli şekilde indirmeyi başardığını açıkladı.Açıklamada, MQM-170 tipi olduğu belirtilen İHA'nın görevinin, Basra Körfezi'nin kıyı şeridi ile Hürmüz Boğazı'ndaki İran hava savunma sistemlerini tespit etmek olduğu ileri sürüldü.'3 tanker mayına çarparak alev aldı'İran devlet medyasının haberine göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 tankerin mayınlara çarptıktan sonra alev aldığını açıkladı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu gemilerin "yetkisiz" olarak nitelendirdiği güney rotasını kullandığını ve yangının ardından boğazın güney kıyılarında terk edildiğini bildirdi.İran'ın Tasnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, tankerlerin tüm radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığını ve uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'nın yetkisiz güney rotasından çıkmaya çalıştığını söyledi.CENTCOM'a yönelik uyarıİran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, deniz taşımacılığı şirketlerini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) siber uzaydaki açıklamalarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.İran tarafı, "herhangi bir kışkırtıcı eyleme" kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/abd-ic-guvenlik-bakanliginda-41-bin-kisilik-veri-sizintisi-sinir-guvenligi-personelinin-bilgileri-1109954027.html
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i̇ran, abd, hürmüz boğazı, deniz kuvvetleri, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), haberler
i̇ran, abd, hürmüz boğazı, deniz kuvvetleri, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), haberler
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait casus dron ele geçirildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir keşif ve aldatma amaçlı insansız hava aracının ele geçirildiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ayrıca, boğazdan geçiş yapan 3 tankerin mayınlara çarptıktan sonra alev aldığını ve terk edildiğini bildirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Elektronik Harp Birimi'nde görevli unsurların Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait bir ‘casus’ İHA'sını güvenli şekilde indirmeyi başardığını açıkladı.
Açıklamada, MQM-170 tipi olduğu belirtilen İHA'nın görevinin, Basra Körfezi'nin kıyı şeridi ile Hürmüz Boğazı'ndaki İran hava savunma sistemlerini tespit etmek olduğu ileri sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri uzmanlarının hava aracından elde ettiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, İHA'nın uçuşunun Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden birinin sahilinden
başladığının belirlendiği iddia edildi.
'3 tanker mayına çarparak alev aldı'
İran devlet medyasının haberine göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 tankerin mayınlara çarptıktan sonra alev aldığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu gemilerin "yetkisiz" olarak nitelendirdiği güney rotasını kullandığını ve yangının ardından boğazın güney kıyılarında terk edildiğini bildirdi.
İran'ın Tasnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, tankerlerin tüm radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığını ve uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'nın yetkisiz güney rotasından çıkmaya çalıştığını söyledi.
Açıklamada, gemilerin alev almasının çevresel sonuçlarına da dikkat çekilerek, "Hürmüz Boğazı'ndaki yetkisiz rota
kirlenmiştir. Bu rotalardan geçiş yapan gemilerin sahipleri ve mürettebatı sorumludur" ifadeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, deniz taşımacılığı şirketlerini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) siber uzaydaki açıklamalarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.
İran tarafı, "herhangi bir kışkırtıcı eyleme" kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.