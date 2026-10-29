https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/dis-curuklerine-karsi-yeni-kesif-kizilcik-suyu-bakterileri-yavaslatiyor-1109968779.html

Diş çürüklerine karşı yeni keşif: Kızılcık suyu bakterileri yavaşlatıyor

Diş çürüklerine karşı yeni keşif: Kızılcık suyu bakterileri yavaşlatıyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, kızılcık suyunun diş çürüklerine yol açan süreçleri yavaşlatabileceğini ortaya koydu. 22 kişi üzerinde yapılan araştırmada, şekersiz kızılcık... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T17:05+0300

2026-10-29T17:05+0300

2026-10-29T17:05+0300

sağlik

kızılcık şerbeti

diş

diş sağlığı

bakteri

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Diş çürüklerine karşı koruma sağlayabilecek besinleri araştıran bilim insanları, bu kez kızılcık suyuna odaklandı. ABD'deki Illinois Chicago Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülen çalışmada, meyvenin içerdiği doğal bileşiklerin ağızdaki zararlı bakteriler üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmacılar, genellikle ekşi ve asitli yapısıyla bilinen bu içeceğin, diş çürüklerinin oluşumunda rol oynayan iki önemli süreci yavaşlatabileceğini belirledi. Bulgular, saf ve şekersiz kızılcık suyunun gelecekte ağız sağlığını desteklemek amacıyla kullanılabileceğine işaret ediyor.22 kişi üzerinde test edildiAraştırmaya 14 çocuk ve 8 yetişkin olmak üzere toplam 22 kişi katıldı. Katılımcılara saf ve şekersiz kızılcık suyu, şeker ilaveli kızılcık içeceği veya su verildi.Araştırmacılar, içecekler tüketilmeden önce ve tüketildikten 30 dakika sonra katılımcıların dişlerinden plak örnekleri aldı.Sonuçlar, saf kızılcık suyunun diş plağının yeniden oluşumunu yavaşlattığını ortaya koydu. Ayrıca hem çocuklarda hem de yetişkinlerde diş minesine zarar verebilen asit üretiminin azaldığı tespit edildi.Kızılcıkta bulunan 'proantosiyanidin' adlı doğal bileşiklerin, bazı bakterilerin yüzeylere tutunmasını zorlaştırabildiği biliniyor. Araştırmacılar, bu bileşiklerin diş plağındaki bakteriler üzerinde de etkili olabileceğini değerlendiriyor.Diş çürüklerini gerçekten önleyebilir mi?Araştırmayı yürüten Illinois Chicago Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pediatrik Diş Hekimliği Profesörü Christine Wu, elde edilen sonuçların kızılcık suyunun ağız sağlığında kullanılabileceğine işaret ettiğini belirtti.Wu, "Çoğu insan kızılcık suyunun çok ekşi, asitli ve şekerli olduğunu, bu nedenle ağız sağlığına olumlu katkı sağlamayacağını düşünüyor. Ancak bu araştırmada tam tersi bir sonuç elde ettik" dedi.Bununla birlikte araştırmacılar, 22 kişiyle gerçekleştirilen ve yalnızca 30 dakikalık etkileri inceleyen çalışmanın, kızılcık suyunun uzun vadede diş çürüklerini önlediğini kanıtlamadığını vurguluyor.Daha geniş katılımlı ve uzun süreli araştırmaların yapılması gerekiyor. Bilim insanları, saf kızılcık suyunun gelecekte ağız bakımını destekleyen bir içecek olarak kullanılma potansiyelini araştırıyor.

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kızılcık şerbeti, diş, diş sağlığı, bakteri