https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/saunanin-bagisiklik-sistemine-etkisi-ortaya-cikti-30-dakika-yetiyor-1109942832.html

Saunanın bağışıklık sistemine etkisi ortaya çıktı: 30 dakika yetiyor

Saunanın bağışıklık sistemine etkisi ortaya çıktı: 30 dakika yetiyor

Sputnik Türkiye

Finlandiya'da yapılan araştırma, yalnızca 30 dakikalık bir sauna seansının kandaki bağışıklık hücrelerinin sayısını geçici olarak artırdığını ortaya koydu... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T20:09+0300

2026-10-28T20:09+0300

2026-10-28T20:09+0300

sağlik

sauna

kan

bağışıklık

sıcaklık

bakteriyel enfeksiyon

enfeksiyon

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Saunanın insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, tek bir seansın bile bağışıklık sisteminde hızlı değişikliklere yol açabildiğini belirledi. Finlandiya'daki Turku Üniversitesi ve Doğu Finlandiya Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, sauna sonrasında vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan hücrelerin kan dolaşımındaki sayısının arttığını gösterdi.Bilimsel dergi Temperature'da yayımlanan araştırmaya, yaş ortalaması 50 olan 51 yetişkin katıldı. Katılımcılar, seansın ortasında kısa bir soğuk duş alarak toplam 30 dakika sauna yaptı.Araştırmacılar, seansın ardından kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında belirgin bir artış tespit etti. Bu hücreler, vücudu bakteri ve virüs gibi zararlı etkenlere karşı koruyan bağışıklık sisteminin temel parçaları arasında yer alıyor.Bağışıklık hücreleri geçici olarak harekete geçtiAraştırmada, enfeksiyonlarla mücadele eden nötrofiller ve bağışıklık tepkilerini düzenleyen lenfositlerin sayısının arttığı görüldü. Ancak bu artış geçici oldu ve saunadan 30 dakika sonra hücre sayıları normal seviyelerine döndü.Turku Üniversitesi araştırmacısı Ilkka Heinonen, saunanın bağışıklık hücrelerini dokulardan kan dolaşımına taşıyarak vücutta daha geniş bir alanda hareket etmelerini sağlayabileceğini belirtti.Bilim insanları, fiziksel egzersiz sırasında da benzer bir artış yaşandığını ancak iki etkinin aynı sağlık yararlarını sağladığının henüz kanıtlanmadığını ifade etti.Saunanın hastalıklardan koruduğuna kanıt değilAraştırmada, bağışıklık hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan bazı proteinler de incelendi. Bu proteinlerin bir bölümünün vücut sıcaklığındaki artışa bağlı olarak değiştiği, ancak beyaz kan hücrelerinde benzer bir ilişki bulunmadığı görüldü.Doğu Finlandiya Üniversitesi Profesörü Jari Laukkanen, bu bulguların saunanın bağışıklık sistemini farklı yollarla etkileyebileceğine işaret ettiğini belirtti.Ancak araştırmacılar, saunanın bağışıklık sistemini uzun vadede güçlendirdiğinin veya hastalık riskini azalttığının henüz kanıtlanmadığını vurguladı.Çalışmada yalnızca tek bir sauna seansı incelendi ve katılımcılar kısa süreli soğuk duş da aldı. Bu nedenle etkilerin yalnızca sıcaklıktan kaynaklandığı kesinleşmedi.

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sauna, kan, bağışıklık, sıcaklık, bakteriyel enfeksiyon, enfeksiyon