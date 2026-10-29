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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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donald trump
abd
türkiye
türkiye cumhuriyeti
29 ekim cumhuriyet bayramı
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gündemiyle telefonla aradı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’nin Ankara’da düzenleneceğini belirterek, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararların alınacağını ifade etti. Trump ise Erdoğan’a zirve için başarı dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html
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donald trump, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, türk devletleri teşkilatı
donald trump, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, türk devletleri teşkilatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

20:27 29.10.2026
© AP Photo / Evan VucciCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gündemiyle telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’nin Ankara’da düzenleneceğini belirterek, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararların alınacağını ifade etti. Trump ise Erdoğan’a zirve için başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun
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