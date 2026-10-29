https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trumpla-telefonda-gorustu-1109973437.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T20:27+0300
2026-10-29T20:27+0300
2026-10-29T20:27+0300
türki̇ye
donald trump
abd
türkiye
türkiye cumhuriyeti
29 ekim cumhuriyet bayramı
türk devletleri teşkilatı
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gündemiyle telefonla aradı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’nin Ankara’da düzenleneceğini belirterek, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararların alınacağını ifade etti. Trump ise Erdoğan’a zirve için başarı dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html
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donald trump, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, türk devletleri teşkilatı
donald trump, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, türk devletleri teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gündemiyle telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’nin Ankara’da düzenleneceğini belirterek, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararların alınacağını ifade etti. Trump ise Erdoğan’a zirve için başarı dileklerini iletti.