https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trumpla-telefonda-gorustu-1109973437.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T20:27+0300

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türki̇ye

donald trump

abd

türkiye

türkiye cumhuriyeti

29 ekim cumhuriyet bayramı

türk devletleri teşkilatı

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gündemiyle telefonla aradı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’nin Ankara’da düzenleneceğini belirterek, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararların alınacağını ifade etti. Trump ise Erdoğan’a zirve için başarı dileklerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html

türki̇ye

abd

türkiye cumhuriyeti

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donald trump, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, türk devletleri teşkilatı