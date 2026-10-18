https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/suudi-arabistanda-helikopter-dustu-2-murettebat-hayatini-kaybetti-husiler-biz-dusurduk-1109642551.html

Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 2 mürettebat hayatını kaybetti, Husiler: Biz düşürdük

Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 2 mürettebat hayatını kaybetti, Husiler: Biz düşürdük

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle keşif helikopterinin düşmesi sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetti. Yemen'deki Husiler, helikopteri kendilerinin düşürdüğünü öne sürerken Suudi Arabistan bunu reddetti.

2026-10-18T10:33+0300

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, pazar günü yaptığı açıklamada, AH-6i tipi keşif helikopterinin teknik arıza nedeniyle Necran bölgesinde düştüğünü ve iki mürettebatın yaşamını yitirdiğini bildirdi.Açıklamada, helikopterin Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığının yetki alanındaki bir bölgede düştüğü belirtildi.Husiler: Helikopteri biz düşürdükHusilerin son haftalarda Necran'ın güneybatısındaki bölgeye yönelik saldırıları, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşirken, helikopterin olduğu belirtilen görüntüleri paylaşan Husiler, helikopteri kendilerinin düşündüğünü söyledi.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün gece saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir Apaçi helikopterini Necran yakınlarında düşürdüklerini iddia etti. Seri, helikopterin sınır hattında Husilerin mevzilerini hedef alan düşmanca faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.

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