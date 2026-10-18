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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/suudi-arabistanda-helikopter-dustu-2-murettebat-hayatini-kaybetti-husiler-biz-dusurduk-1109642551.html
Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 2 mürettebat hayatını kaybetti, Husiler: Biz düşürdük
Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 2 mürettebat hayatını kaybetti, Husiler: Biz düşürdük
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle keşif helikopterinin düşmesi sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetti. Yemen'deki Husiler, helikopteri kendilerinin düşürdüğünü öne sürerken Suudi Arabistan bunu reddetti.
2026-10-18T10:33+0300
2026-10-18T10:35+0300
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suudi arabistan
helikopter
yahya seri
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, pazar günü yaptığı açıklamada, AH-6i tipi keşif helikopterinin teknik arıza nedeniyle Necran bölgesinde düştüğünü ve iki mürettebatın yaşamını yitirdiğini bildirdi.Açıklamada, helikopterin Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığının yetki alanındaki bir bölgede düştüğü belirtildi.Husiler: Helikopteri biz düşürdükHusilerin son haftalarda Necran'ın güneybatısındaki bölgeye yönelik saldırıları, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşirken, helikopterin olduğu belirtilen görüntüleri paylaşan Husiler, helikopteri kendilerinin düşündüğünü söyledi.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün gece saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir Apaçi helikopterini Necran yakınlarında düşürdüklerini iddia etti. Seri, helikopterin sınır hattında Husilerin mevzilerini hedef alan düşmanca faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.
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suudi arabistan, helikopter, yahya seri, husiler, haberler
suudi arabistan, helikopter, yahya seri, husiler, haberler

Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 2 mürettebat hayatını kaybetti, Husiler: Biz düşürdük

10:33 18.10.2026 (güncellendi: 10:35 18.10.2026)
Suudi Arabistan'da helikopter yanarak düştü
Suudi Arabistan'da helikopter yanarak düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
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Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle keşif helikopterinin düşmesi sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetti. Yemen'deki Husiler, helikopteri kendilerinin düşürdüğünü öne sürerken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bu iddiaya karşı çıktı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, pazar günü yaptığı açıklamada, AH-6i tipi keşif helikopterinin teknik arıza nedeniyle Necran bölgesinde düştüğünü ve iki mürettebatın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Açıklamada, helikopterin Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığının yetki alanındaki bir bölgede düştüğü belirtildi.

Husiler: Helikopteri biz düşürdük

Husilerin son haftalarda Necran'ın güneybatısındaki bölgeye yönelik saldırıları, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşirken, helikopterin olduğu belirtilen görüntüleri paylaşan Husiler, helikopteri kendilerinin düşündüğünü söyledi.
Yemen'deki çatışmalar, çoğu analize göre ABD öncülüğündeki İran savaşının yeni cephelerinden biri haline geldi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün gece saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir Apaçi helikopterini Necran yakınlarında düşürdüklerini iddia etti. Seri, helikopterin sınır hattında Husilerin mevzilerini hedef alan düşmanca faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.
Koalisyon sözcüsü el-Maliki ise pazar günü Seri'nin açıklamasına, sıralanmış Apaçi helikopterlerini gösteren bir fotoğrafla yanıt verdi. El-Maliki, "Onu düşürdüğünüzü iddia ediyorsunuz ama kendisi yakında savaş alanına girecek" ifadesini kullandı.
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