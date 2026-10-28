https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/zaharova-ab-rusya-ile-savasa-hazirlaniyor-1109943618.html
Zaharova: AB, Rusya ile savaşa hazırlanıyor
Zaharova: AB, Rusya ile savaşa hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikasına ve Batı'nın Rusya'ya yönelik tutumuna... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T18:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile savaşa yönelik tutumunu "düşüncesiz" olarak nitelendirerek Brüksel'in Kiev'e mali destek tuzağına giderek daha fazla saplandığını belirtti.Zaharova, AB'nin Ukrayna'ya destek açıklamalarının Washington'un barış çabalarına verdiği destekle çeliştiğini, Storm Shadow füzelerine ilişkin sevkiyat planlarının ise çatışmayı tırmandırma niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.‘Brüksel kendi kurduğu tuzağa saplanıyor’Zaharova, AB'nin Rusya ile savaşa doğru bilinçli bir yönelim içinde olduğunu belirterek, Birliğin Kiev'e sağladığı mali desteğin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.Zaharova, Moskova'nın siyasi çözüm sürecinin engellenmesinden AB temsilcilerini sorumlu tuttuğunu belirterek, Kiev'e yönelik yeni destek vaatlerinin aynı aktörlerin barış çabalarına destek verdiği yönündeki açıklamalarıyla bağdaşmadığını kaydetti.Storm Shadow sevkiyatı: ‘Meşru hedef’Zaharova, Kieve yeni Storm Shadow seyir füzeleri sevkiyatına ilişkin planların Londra'nın çatışmayı tırmandırma niyetini gösterdiğini belirtti. Moskova'nın söz konusu haberleri yakından takip ettiğini ifade eden Rus diplomat, Rus askeri ve istihbarat birimlerinin Kiev'e ulaştırılacak yeni füzeleri "meşru hedef" olarak zamanında imha etmek üzere gerekli önlemleri alacağını vurguladı.Zaharova, Avrupa'daki Rusya karşıtı çevrelerin savaşçı söylemlerinin kendi ülkelerini felakete sürüklediğini kaydetti.‘Zelenskiy, müzakere girişimlerini baltalamaya çalışıyor’Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Moskova ile Washington arasındaki müzakere girişimlerini baltalamaya çalıştığını belirtti.Zelenskiy'nin kişisel iktidarını korumak adına çatışmayı sürdürme fikrine takıntılı olduğunu vurgulayan Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'dan önce var olduğu yönündeki sözlerini "sözde tarih tezleri" olarak nitelendirerek bu iddiaların tarihi çarpıtmayı amaçladığını kaydetti.Polonya ve Batı'ya eleştiriZaharova, Kiev rejiminin cezasız kalma duygusuyla hareket ettiğini, Polonya makamlarının ise komşusundaki neonazi eylemlerine yönelik sözde öfkenin arkasına saklanarak bu eylemleri örtbas ettiğini ve finanse ettiğini ifade etti.Batılı ülkelerin okyanuslarda "korsanlık" anlayışını yeniden canlandırdığını ve uluslararası deniz hukukunu işlevsizleştirdiğini belirten Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Rusya'yı gıda kıtlığını kışkırtmakla suçlamasını "hayret verici" olarak değerlendirdi. Rus diplomat, Kanada'nın 20-23 Ekim'de Victoria kentinde düzenlenen ASEAN bölgesel güvenlik forumuna Rus diplomatların katılımını engellemesini ise "çocukça bir tutum" olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/usakov-avrupalilar-ukrayna-muzakerelerine-davet-edilmeyecek-1109941646.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, kiev, washington, rusya, storm shadow, müzakere, vladimir zelenskiy, polonya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, kiev, washington, rusya, storm shadow, müzakere, vladimir zelenskiy, polonya
Zaharova: AB, Rusya ile savaşa hazırlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikasına ve Batı'nın Rusya'ya yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile savaşa yönelik tutumunu "düşüncesiz" olarak nitelendirerek Brüksel'in Kiev'e mali destek tuzağına giderek daha fazla saplandığını belirtti.
Zaharova, AB'nin Ukrayna'ya destek açıklamalarının Washington'un barış çabalarına verdiği destekle çeliştiğini, Storm Shadow füzelerine ilişkin sevkiyat planlarının ise çatışmayı tırmandırma niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.
‘Brüksel kendi kurduğu tuzağa saplanıyor’
Zaharova, AB'nin Rusya ile savaşa doğru bilinçli bir yönelim içinde olduğunu belirterek, Birliğin Kiev'e sağladığı mali desteğin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.
Düşüncesizce, tamamen anlamsız ve akıl dışı biçimde ama aktif olarak kendisini Rusya ile savaşa hazırlayan Avrupa Birliği, doymak bilmeyen Kiev 'tabağını' beslemenin akıl almaz mali yükü tuzağına giderek daha fazla saplanıyor.
Zaharova, Moskova'nın siyasi çözüm sürecinin engellenmesinden AB temsilcilerini sorumlu tuttuğunu belirterek, Kiev'e yönelik yeni destek vaatlerinin aynı aktörlerin barış çabalarına destek verdiği yönündeki açıklamalarıyla bağdaşmadığını kaydetti.
Storm Shadow sevkiyatı: ‘Meşru hedef’
Zaharova, Kieve yeni Storm Shadow seyir füzeleri sevkiyatına ilişkin planların Londra'nın çatışmayı tırmandırma niyetini gösterdiğini belirtti. Moskova'nın söz konusu haberleri yakından takip ettiğini ifade eden Rus diplomat, Rus askeri ve istihbarat birimlerinin Kiev'e ulaştırılacak yeni füzeleri "meşru hedef" olarak zamanında imha etmek üzere gerekli önlemleri alacağını vurguladı.
Zaharova, Avrupa'daki Rusya karşıtı çevrelerin savaşçı söylemlerinin kendi ülkelerini felakete sürüklediğini kaydetti.
‘Zelenskiy, müzakere girişimlerini baltalamaya çalışıyor’
Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Moskova ile Washington arasındaki müzakere girişimlerini baltalamaya çalıştığını belirtti.
Zelenskiy yalnızca bu süreci sabote etme girişimlerini sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda kamuoyu önünde baştan kabul edilemez koşullar öne sürüyor ve ülkemize yönelik yeni terör eylemlerine, sivillere saldırılara izin veriyor.
Zelenskiy'nin kişisel iktidarını korumak adına çatışmayı sürdürme fikrine takıntılı olduğunu vurgulayan Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'dan önce var olduğu yönündeki sözlerini "sözde tarih tezleri" olarak nitelendirerek bu iddiaların tarihi çarpıtmayı amaçladığını kaydetti.
Polonya ve Batı'ya eleştiri
Zaharova, Kiev rejiminin cezasız kalma duygusuyla hareket ettiğini, Polonya makamlarının ise komşusundaki neonazi eylemlerine yönelik sözde öfkenin arkasına saklanarak bu eylemleri örtbas ettiğini ve finanse ettiğini ifade etti.
Batılı ülkelerin okyanuslarda "korsanlık" anlayışını yeniden canlandırdığını ve uluslararası deniz hukukunu işlevsizleştirdiğini belirten Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Rusya'yı gıda kıtlığını kışkırtmakla suçlamasını "hayret verici" olarak değerlendirdi. Rus diplomat, Kanada'nın 20-23 Ekim'de Victoria kentinde düzenlenen ASEAN bölgesel güvenlik forumuna Rus diplomatların katılımını engellemesini ise "çocukça bir tutum" olarak nitelendirdi.