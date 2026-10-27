https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/urdun-suriyenin-guneyini-vurdu-5-olu-1109872722.html

Ürdün, Suriye'nin güneyini vurdu: 5 ölü

Ürdün, Suriye'nin güneyini vurdu: 5 ölü

Sputnik Türkiye

Suriye devlet medyası, Ürdün'ün Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kırsal bölgelerinde çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında kadın ve çocukların da... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

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ürdün kralı abdullah

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Ürdün Hava Kuvvetleri, cuma günü Karak kentindeki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki gruplara hava saldırıları düzenledi.Açıklamada, operasyonun 'terörist grupların çok sayıda üyesinin öldürülmesi ve yaralanması ile araçlarının bir kısmının imha edilmesiyle sonuçlandığı' belirtildi. Ancak hedef alınan grupların kimlikleri ve saldırıların düzenlendiği kesin noktalar hakkında bilgi verilmedi.Suriye devlet televizyonu ise Ürdün'ün hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki Dera ilinde, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.Suriye hükümeti, operasyonun Şam yönetimiyle önceden koordine edilmediğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Amman ile iletişim kanallarının açıldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/urdunde-kiliseye-silahli-saldiri-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-9a-yukseldi-1109827469.html

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