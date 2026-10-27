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Ürdün, Suriye'nin güneyini vurdu: 5 ölü
Ürdün, Suriye'nin güneyini vurdu: 5 ölü
Sputnik Türkiye
Suriye devlet medyası, Ürdün'ün Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kırsal bölgelerinde çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında kadın ve çocukların da... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Ürdün Hava Kuvvetleri, cuma günü Karak kentindeki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki gruplara hava saldırıları düzenledi.Açıklamada, operasyonun 'terörist grupların çok sayıda üyesinin öldürülmesi ve yaralanması ile araçlarının bir kısmının imha edilmesiyle sonuçlandığı' belirtildi. Ancak hedef alınan grupların kimlikleri ve saldırıların düzenlendiği kesin noktalar hakkında bilgi verilmedi.Suriye devlet televizyonu ise Ürdün'ün hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki Dera ilinde, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.Suriye hükümeti, operasyonun Şam yönetimiyle önceden koordine edilmediğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Amman ile iletişim kanallarının açıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/urdunde-kiliseye-silahli-saldiri-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-9a-yukseldi-1109827469.html
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suriye, dera, ortadoğu, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kralı abdullah, ürdün kraliyet divanı, ürdün kraliyet havayolları, saldırı, bombalı saldırı
suriye, dera, ortadoğu, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün kralı abdullah, ürdün kraliyet divanı, ürdün kraliyet havayolları, saldırı, bombalı saldırı

Ürdün, Suriye'nin güneyini vurdu: 5 ölü

00:51 27.10.2026
© AAÜrdün, Suriye'nin güneyini vurdu (Arşiv)
Ürdün, Suriye'nin güneyini vurdu (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AA
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Suriye devlet medyası, Ürdün'ün Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kırsal bölgelerinde çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ürdün Hava Kuvvetleri, cuma günü Karak kentindeki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki gruplara hava saldırıları düzenledi.
Açıklamada, operasyonun 'terörist grupların çok sayıda üyesinin öldürülmesi ve yaralanması ile araçlarının bir kısmının imha edilmesiyle sonuçlandığı' belirtildi. Ancak hedef alınan grupların kimlikleri ve saldırıların düzenlendiği kesin noktalar hakkında bilgi verilmedi.
Suriye devlet televizyonu ise Ürdün'ün hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki Dera ilinde, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.
Suriye hükümeti, operasyonun Şam yönetimiyle önceden koordine edilmediğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Amman ile iletişim kanallarının açıldığını duyurdu.
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
DÜNYA
Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
24 Ekim, 17:41
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