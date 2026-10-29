https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevden-tdt-zirvesi-karari--1109972062.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TDT Zirvesi kararı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TDT Zirvesi kararı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceden planlanan programı ve yoğun çalışma takvimi nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T17:43+0300

2026-10-29T17:43+0300

2026-10-29T17:43+0300

dünya

i̇lham aliyev

ceyhun bayramov

azerbaycan

türk devletleri teşkilatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101040371_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_84828f2cdfeb70f3c170a2a58ac97863.png

Azerbaycan basınının haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ekim'de Bakü'de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin finalistlerine ödül verecek.Aynı gün organizasyonun final karşılaşması ve resmi kapanış töreni gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TDT Zirvesi'nin yanı sıra zirve kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklerde de Azerbaycan'ı temsil edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bestepede-gorustu-1109948625.html

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lham aliyev, ceyhun bayramov, azerbaycan, türk devletleri teşkilatı