https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevden-tdt-zirvesi-karari--1109972062.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TDT Zirvesi kararı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TDT Zirvesi kararı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceden planlanan programı ve yoğun çalışma takvimi nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T17:43+0300
2026-10-29T17:43+0300
2026-10-29T17:43+0300
dünya
i̇lham aliyev
ceyhun bayramov
azerbaycan
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Azerbaycan basınının haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ekim'de Bakü'de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin finalistlerine ödül verecek.Aynı gün organizasyonun final karşılaşması ve resmi kapanış töreni gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TDT Zirvesi'nin yanı sıra zirve kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklerde de Azerbaycan'ı temsil edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bestepede-gorustu-1109948625.html
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i̇lham aliyev, ceyhun bayramov, azerbaycan, türk devletleri teşkilatı
i̇lham aliyev, ceyhun bayramov, azerbaycan, türk devletleri teşkilatı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TDT Zirvesi kararı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceden planlanan programı ve yoğun çalışma takvimi nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılamayacak. Zirvede Azerbaycan'ı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek.
Azerbaycan basınının haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ekim'de Bakü'de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin finalistlerine ödül verecek.
Aynı gün organizasyonun final karşılaşması ve resmi kapanış töreni gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TDT Zirvesi'nin yanı sıra zirve kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklerde de Azerbaycan'ı temsil edecek.