Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bestepede-gorustu-1109948625.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T20:33+0300
2026-10-28T20:34+0300
dünya
kazakistan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109948470_0:137:1600:1037_1920x0_80_0_0_2d2c350994a26ccfe542f4056f706d71.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa ile, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Buna göre, iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerini, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceklerini belirtti.Erdoğan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Tokayev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-guvenlik-garantileri-rusya-ve-ukrayna-icin-karsilikli-olmali-1109947893.html
kazakistan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109948470_18:0:1582:1173_1920x0_80_0_0_11579a6f8c86190ac57b5304f2a17838.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kazakistan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
kazakistan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü

20:33 28.10.2026 (güncellendi: 20:34 28.10.2026)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa ile, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerini, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Tokayev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı
19:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала