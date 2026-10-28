https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-bestepede-gorustu-1109948625.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T20:33+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa ile, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Buna göre, iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerini, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceklerini belirtti.Erdoğan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Tokayev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-guvenlik-garantileri-rusya-ve-ukrayna-icin-karsilikli-olmali-1109947893.html
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kazakistan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
kazakistan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Beştepe'de görüştü
20:33 28.10.2026 (güncellendi: 20:34 28.10.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa ile, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerini, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Tokayev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.