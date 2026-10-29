https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/son-dakika-haberleri-avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-istifa-etti-1109962786.html

Faiz kararı öncesi sürpriz: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Faiz kararı öncesi sürpriz: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Sputnik Türkiye

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde istifa etti. İşte detaylar...

2026-10-29T13:10+0300

2026-10-29T13:10+0300

2026-10-29T13:22+0300

ekonomi̇

christine lagarde

avrupa merkez bankası (ecb)

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Reuters'ın haberine göre ECB, Lagarde'ın perşembe günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Banka'nın Yönetim Konseyi'ni görevinden ayrılacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.Lagarde'ın görev süresini tamamlamadan ayrılacağına ilişkin spekülasyonlar aylardır gündemdeydi. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Lagarde'ın yeni görev adresi olabileceği öne sürülüyordu.Faiz kararından hemen önce sürpriz istifaECB, ekonomik baskılarla karşı karşıyaOrtadoğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisi, Euro Bölgesi'nde enflasyon baskısını artırıyor. ECB, enerji maliyetlerindeki yükselişin diğer fiyatlara ve ücretlere yansımasını önlemek için faiz artışlarını gündemde tutarken, yüksek faizlerin ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatması riskiyle karşı karşıya.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230524/lagarde-ecb-yuksek-enflasyonla-mucadelede-kararli-1071525812.html

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christine lagarde, avrupa merkez bankası (ecb)