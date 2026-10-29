https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/son-dakika-haberleri-avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-istifa-etti-1109962786.html
Faiz kararı öncesi sürpriz: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Faiz kararı öncesi sürpriz: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde istifa etti. İşte detaylar...
2026-10-29T13:10+0300
2026-10-29T13:10+0300
2026-10-29T13:22+0300
ekonomi̇
christine lagarde
avrupa merkez bankası (ecb)
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Reuters'ın haberine göre ECB, Lagarde'ın perşembe günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Banka'nın Yönetim Konseyi'ni görevinden ayrılacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.Lagarde'ın görev süresini tamamlamadan ayrılacağına ilişkin spekülasyonlar aylardır gündemdeydi. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Lagarde'ın yeni görev adresi olabileceği öne sürülüyordu.Faiz kararından hemen önce sürpriz istifaECB, ekonomik baskılarla karşı karşıyaOrtadoğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisi, Euro Bölgesi'nde enflasyon baskısını artırıyor. ECB, enerji maliyetlerindeki yükselişin diğer fiyatlara ve ücretlere yansımasını önlemek için faiz artışlarını gündemde tutarken, yüksek faizlerin ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatması riskiyle karşı karşıya.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230524/lagarde-ecb-yuksek-enflasyonla-mucadelede-kararli-1071525812.html
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christine lagarde, avrupa merkez bankası (ecb)
christine lagarde, avrupa merkez bankası (ecb)
Faiz kararı öncesi sürpriz: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
13:10 29.10.2026 (güncellendi: 13:22 29.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, görevinden ayrılacağını açıkladı. ECB'den yapılan açıklamada, Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevini bırakacağı bildirildi. Lagarde'ın görev süresinin normal şartlarda Ekim 2027 sonunda dolması bekleniyordu. Lagarde'ın istifası, ECB'nin faiz kararından hemen önce gerçekleşti.
Reuters'ın haberine göre ECB, Lagarde'ın perşembe günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Banka'nın Yönetim Konseyi'ni görevinden ayrılacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.
Açıklamada, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bugün Yönetim Konseyi'ne ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacağını bildirdi" ifadeleri kullanıldı.
Lagarde'ın görev süresini tamamlamadan ayrılacağına ilişkin spekülasyonlar aylardır gündemdeydi. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Lagarde'ın yeni görev adresi olabileceği öne sürülüyordu.
Faiz kararından hemen önce sürpriz istifa
Lagarde'ın istifa açıklaması, ECB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde
geldi. Bankanın faiz kararını TSİ 16.15'te duyurması, Lagarde'ın ise TSİ 16.45'te düzenleyeceği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.
ECB, ekonomik baskılarla karşı karşıya
Ortadoğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisi, Euro Bölgesi'nde enflasyon baskısını artırıyor. ECB, enerji maliyetlerindeki yükselişin diğer fiyatlara ve ücretlere yansımasını önlemek için faiz artışlarını gündemde tutarken, yüksek faizlerin ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatması riskiyle karşı karşıya.