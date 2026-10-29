https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/arnavutluk-meclisinde-sis-bombasi-polis-siddetine-karsi-ogrencilere-destek-1109970940.html

Arnavutluk'ta muhalefet milletvekillerinden polis protestosu: Mecliste sis bombası

Arnavutluk'ta muhalefet milletvekillerinden polis protestosu: Mecliste sis bombası

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'ta eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan öğrenci protestoları sürerken, Meclis'te de gerginlik yaşandı.

2026-10-29T17:21+0300

2026-10-29T17:21+0300

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar 17. gününe girerken, gösteriler Meclis'teki oturuma da yansıdı.Bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan Meclis'te muhalefet milletvekilleri, 13 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler sırasında polisin öğrencilere şiddet uyguladığını belirterek hükümeti eleştirdi.Şiddetin fotoğraflarını gösterdilerAna muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Sali Berisha, konuşmasında göstericilere yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tuttu. Muhalefet milletvekilleri konuşma sırasında Meclis kürsüsünü bloke etti, sis bombası kullandı ve meşaleler yaktı. Milletvekilleri ayrıca polis şiddetini belgelediğini söyledikleri fotoğrafları gösterdi.Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi. Aranın ardından Peleshi, gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.Öğrenciler ne istiyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html

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Arnavutluk Meclisi’nde sis bombası: Polis şiddetine karşı öğrencilere destek Sputnik Türkiye Arnavutluk Meclisi’nde sis bombası: Polis şiddetine karşı öğrencilere destek 2026-10-29T17:21+0300 true PT0M27S

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arnavutluk, protesto, meclis, edi rama, haberler, donald trump, jared kushner, tiran