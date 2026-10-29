https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/arnavutluk-meclisinde-sis-bombasi-polis-siddetine-karsi-ogrencilere-destek-1109970940.html
Arnavutluk'ta muhalefet milletvekillerinden polis protestosu: Mecliste sis bombası
Arnavutluk'ta muhalefet milletvekillerinden polis protestosu: Mecliste sis bombası
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'ta eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan öğrenci protestoları sürerken, Meclis'te de gerginlik yaşandı.
2026-10-29T17:21+0300
2026-10-29T17:21+0300
2026-10-29T17:53+0300
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar 17. gününe girerken, gösteriler Meclis'teki oturuma da yansıdı.Bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan Meclis'te muhalefet milletvekilleri, 13 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler sırasında polisin öğrencilere şiddet uyguladığını belirterek hükümeti eleştirdi.Şiddetin fotoğraflarını gösterdilerAna muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Sali Berisha, konuşmasında göstericilere yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tuttu. Muhalefet milletvekilleri konuşma sırasında Meclis kürsüsünü bloke etti, sis bombası kullandı ve meşaleler yaktı. Milletvekilleri ayrıca polis şiddetini belgelediğini söyledikleri fotoğrafları gösterdi.Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi. Aranın ardından Peleshi, gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.Öğrenciler ne istiyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html
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Arnavutluk Meclisi’nde sis bombası: Polis şiddetine karşı öğrencilere destek
Sputnik Türkiye
Arnavutluk Meclisi’nde sis bombası: Polis şiddetine karşı öğrencilere destek
2026-10-29T17:21+0300
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arnavutluk, protesto, meclis, edi rama, haberler, donald trump, jared kushner, tiran
arnavutluk, protesto, meclis, edi rama, haberler, donald trump, jared kushner, tiran
Arnavutluk'ta muhalefet milletvekillerinden polis protestosu: Mecliste sis bombası
17:21 29.10.2026 (güncellendi: 17:53 29.10.2026)
Arnavutluk'ta eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan öğrenci protestoları sürerken, Meclis'te de gerginlik yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, göstericilere yönelik polis şiddetini protesto ederek kürsüyü bloke etti, sis bombası kullandı ve meşale yaktı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar 17. gününe girerken, gösteriler Meclis'teki oturuma da yansıdı.
Bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan Meclis'te muhalefet milletvekilleri, 13 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler sırasında polisin öğrencilere şiddet uyguladığını belirterek hükümeti eleştirdi.
Şiddetin fotoğraflarını gösterdiler
Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Sali Berisha, konuşmasında göstericilere yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tuttu. Muhalefet milletvekilleri konuşma sırasında Meclis kürsüsünü bloke etti, sis bombası kullandı ve meşaleler yaktı. Milletvekilleri ayrıca polis şiddetini belgelediğini söyledikleri fotoğrafları gösterdi.
Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi. Aranın ardından Peleshi, gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.
13 Ekim'de başlayan protestolarda öğrenciler, eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor ve başbakan Edi Rama’nın istifasını
istiyor.
Protestoların bir konusu da ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in ülkede planladığı ‘lüks tatil köyü’
projesi.
Gösteriler sırasında polisin müdahalesi de muhalefetin tepkisini çekerken, öğrenciler eylemlerini sürdüreceklerini
belirtiyor.