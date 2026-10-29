https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/ankaralilar-dikkat-yarin-hangi-yollar-kapali-olacak-1109951517.html

Ankaralılar dikkat: Yarın hangi yollar kapalı olacak?

Ankaralılar dikkat: Yarın hangi yollar kapalı olacak?

Sputnik Türkiye

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemesi uygulanacak. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T00:07+0300

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2026-10-29T00:07+0300

türki̇ye

ankara

i̇stiklal caddesi

dikmen caddesi

türk devletleri teşkilatı

emniyet müdürlüğü

aşti̇

sakıp sabancı

trafik

trafik polisi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yolların yarın saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.Bu kapsamda Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasındaki bölümü, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasındaki bölümü ve İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak. İstiklal Caddesi'nin tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek.İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki bölümü, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü de trafiğe kapatılacak.Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasındaki bölümü, Milli Müdafaa, Kumrular, Necatibey, Gençlik, Akdeniz ve Anıt caddeleri ile Spor Park Sokak ve bağlantılı yollar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.Emniyetin açıklamasına göre, ihtiyaç duyulması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlantılı yollar ile Celal Bayar Bulvarı, A. Adnan Saygun Caddesi, Anafartalar Caddesi ve ilgili bağlantı yollarında da trafik kısıtlaması uygulanabilecek.Ayrıca ihtiyaç olması durumunda Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasındaki bölümü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü de programlar sona erene kadar trafiğe kapatılabilecek.Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için ek tedbirlerAnkara'da 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında da bazı yolların ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik tedbirleri 29 Ekim saat 08.00'den 30 Ekim saat 23.59'a kadar uygulanabilecek.Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile 1443. ve 1452. sokakların tamamı trafiğe kapatılabilecek.Ayrıca Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü ve Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki kısmı ile bu yollara bağlanan güzergahlarda da çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/istanbullular-dikkat-yarin-hangi-yollar-kapali-olacak-1109926338.html

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i̇stiklal caddesi

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ankara, i̇stiklal caddesi, dikmen caddesi, türk devletleri teşkilatı, emniyet müdürlüğü, aşti̇, sakıp sabancı, trafik, trafik polisi, trafik kontrolü