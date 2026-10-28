İstanbullular dikkat: Yarın hangi yollar kapalı olacak?
12:21 28.10.2026 (güncellendi: 13:08 28.10.2026)
© DHAVatan Caddesi trafiğe kapatıldı
© DHA
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. Törenin yapılacağı Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabah 05.45'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.
29 Ekim kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollar şöyle:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım.
ALTERNATİF YOLLAR
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D 100 Karayolu,
- 0-3 Hal Yolu
23 Ekim, 16:01