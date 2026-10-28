https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/istanbullular-dikkat-yarin-hangi-yollar-kapali-olacak-1109926338.html

İstanbullular dikkat: Yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbullular dikkat: Yarın hangi yollar kapalı olacak?

Sputnik Türkiye

29 ekimde hangi yollar kapalı, 29 ekim istanbul kapalı yollar, 29 ekim kutlamaları, 29 ekim yol kapalı

2026-10-28T12:21+0300

2026-10-28T12:21+0300

2026-10-28T13:08+0300

türki̇ye

vatan caddesi

atatürk bulvarı

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

kapalı yollar

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. Törenin yapılacağı Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabah 05.45'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak. 29 Ekim kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollar şöyle: ALTERNATİF YOLLAR

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/osmangazi-koprusu-kapaniyor-suruculer-dikkat--1109804348.html

türki̇ye

vatan caddesi

atatürk bulvarı

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2026

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Sputnik Türkiye

vatan caddesi, atatürk bulvarı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, kapalı yollar