https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/alman-otomotiv-devi-milyarlarca-euro-zarar-acikladi-cin-rekabeti-agir-darbe-vurdu-1109961429.html

Alman otomotiv devi milyarlarca euro zarar açıkladı: Çin rekabeti ağır darbe vurdu

Alman otomotiv devi milyarlarca euro zarar açıkladı: Çin rekabeti ağır darbe vurdu

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, yılın üçüncü çeyreğinde 5.8 milyar euro zarar açıkladı. Çinli üreticilerin artan rekabeti ve düşen satışlarla mücadele... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T15:23+0300

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ekonomi̇

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Alman otomotiv devi Volkswagen, Çin pazarındaki yoğun rekabet ve elektrikli araçlara geçişin getirdiği maliyetlerle karşı karşıya. Şirketin açıkladığı son bilançoya göre üçüncü çeyrekteki zararı geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttı.Geçen yılın aynı döneminde 1.1 milyar euro zarar açıklayan Volkswagen'in üçüncü çeyrekteki kaybı 5.8 milyar euroya yükseldi. Satış gelirleri ise yüzde 6.3 azalarak 75.3 milyar euroya geriledi.Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yerel üreticilerin artan rekabeti, Volkswagen'in karşılaştığı başlıca sorunlar arasında bulunuyor. Elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ve azalan talep de şirketin mali performansını olumsuz etkiliyor.120 bin kişilik işten çıkarma planıAudi, Seat ve Skoda'nın da aralarında bulunduğu 10 markayı bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, geçen ay yıllık karında 10 milyar euroluk kayıp yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu kaybın başlıca nedenlerinden biri olarak Çin pazarında zorlanan Porsche'deki hissesinin değerindeki düşüş gösterilmişti.Maliyetlerini düşürmeye çalışan şirket, 2030 yılına kadar grup genelinde 120 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Yeniden yapılanma sürecinin Volkswagen'e 31 milyar euroya mal olacağı açıklandı.

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çin, volkswagen (vw), audi, seat, skoda, araba, otomotiv, zarar