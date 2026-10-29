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Alaska'da Senato yarışı gerildi: Aynı isim için soruşturma talimatı

Alaska'da Senato yarışı gerildi: Aynı isim için soruşturma talimatı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Alaska eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Mike Dunleavy, Demokratların Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile aynı adı taşıyan bir aday üzerinden seçmenleri yanıltmaya çalıştığı iddialarının ardından soruşturma talimatı verdi.

2026-10-29T13:45+0300

2026-10-29T13:45+0300

2026-10-29T13:45+0300

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Dunleavy, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, Alaska Kamu Güvenliği Departmanı'na iddiaları inceleme ve olası yasal ihlalleri araştırma talimatı verdi.Vali, kararını New York Times'ın Demokrat aday Mary Peltola ile bağlantılı kişilerin, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile aynı adı taşıyan bir adayın yarışa katılmasını sağlayarak seçmenlerin oy tercihlerini etkilemeye çalıştığına ilişkin haberinin ardından aldı.Dunleavy, X hesabından yaptığı açıklamada, Alaska Seçim Dairesi'nin söz konusu endişeleri haziran ayında incelediğini belirtti.Dunleavy, seçmenlerin desteklemek istedikleri adaya oy verme hakkının korunması gerektiğini savunarak, seçmenleri kasıtlı biçimde başka bir adaya oy vermeye yönlendirmenin seçimlerin dürüstlüğüne zarar verdiğini öne sürdü.Trump, Peltola'nın adaylıktan çekilmesini istediABD Başkanı Donald Trump da New York Times'ın haberinin ardından Peltola'yı hedef aldı. Trump, iddiaları "en üst düzeyde seçmen sahtekarlığı" olarak nitelendirerek Demokrat adayın seçim pusulasından çıkarılması ve hakkında cezai işlem başlatılması çağrısında bulundu.Senato seçimlerinde Demokratların en önemli adaylarından biri olarak görülen Peltola'nın kampanyası ve Demokrat Senatörler Seçim Komitesi (DSCC), iddia edilen planla bağlantıları olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.'Seçimlere müdahale' tartışmasıTartışma, ABD Adalet Bakanlığı'nın, Cumhuriyetçi aday Dan Sullivan ile aynı adı taşıyan iki adayın seçmenlerde kafa karışıklığı yaratabileceği gerekçesiyle seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemeye yönelik dava açmasının ardından daha da büyüdü.Alaska seçim yetkilileri, söz konusu iddiaların eyaletin Trump yönetiminin seçim sonuçlarının onaylanmasına müdahale etmesine karşı tutumunu değiştirmediğini belirtti.Uzmanlar ise Demokratların seçmenleri yanıltmak amacıyla bir rakip adayın yarışa katılmasını sağladığı yönündeki iddialara konu olan girişimin mevcut bilgiler ışığında yasa dışı görünmediğini değerlendirdi.

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