https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/agri-dagi-yakinlarinda-nuhun-gemisi-iddiasi-9-metre-derinde-tahta-parcalari-bulundu-1109964101.html
Ağrı Dağı yakınlarında Nuh'un gemisi iddiası: 9 metre derinde tahta parçaları bulundu
Ağrı Dağı yakınlarında Nuh'un gemisi iddiası: 9 metre derinde tahta parçaları bulundu
Sputnik Türkiye
Ağrı Dağı yakınlarında Nuh'un Gemisi'ni arayan araştırmacılar, yerin yaklaşık 9 metre altında yanmış ve yanmamış ahşap parçaları bulduklarını öne sürdü... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T15:20+0300
2026-10-29T15:20+0300
2026-10-29T15:20+0300
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Türkiye'nin doğusunda, Ağrı Dağı'nın yaklaşık 29 kilometre güneyinde bulunan gemi şeklindeki bir oluşum, yeni araştırmaların odağında. "Nuh'un Gemisi Taramaları" adlı ekip, bölgede yürüttüğü sondaj çalışmalarında Nuh'un Gemisi'ne ait olabileceğini düşündüğü ahşap kalıntılarına ulaştığını iddia etti.Durupınar oluşumu olarak bilinen bölge, ilk kez 1959 yılında keşfedildi. Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki yapının gemiye benzeyen şekli, yıllardır Nuh'un Gemisi'ne ilişkin araştırmalara konu oluyor.Yanmış ahşap bulunduğu iddiası"Nuh'un Gemisi Taramaları" projesinin başkan yardımcısı Andrew Jones, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, sondaj sırasında yaklaşık 9 metre derinlikten hem yanmış hem de yanmamış ahşap parçaları çıkardıklarını söyledi.Ancak araştırmacı, bulunan ahşabın yüzlerce yıl önce bölgede barınan bir çobanın yaktığı ateşten kalmış olabileceğini de belirtti.Ekip, kömürleşmenin ahşabın toprak altında daha uzun süre korunmasına yardımcı olmuş olabileceğini değerlendiriyor.Jeologlar aynı görüşte değilAraştırmacılar, bölgedeki yer altı yapısını incelemek için FieldTech adlı mimari haritalama şirketiyle birlikte çalışıyor. Yer altı radarından elde edilen veriler kullanılarak oluşumun üç boyutlu modeli hazırlanıyor.Radar incelemelerinde yer altında boşluklar tespit edildiği belirtilirken Andrew Jones, bunların insan yapımı bir yapıya işaret edebileceğini savunuyor.Jones ayrıca oluşumun 157 metrelik uzunluğunun, kutsal metinlerde Nuh'un Gemisi için verilen ölçülerle örtüştüğünü iddia ediyor.Buna karşın birçok jeolog, Durupınar oluşumunun bir geminin kalıntısı değil, doğal jeolojik süreçlerle meydana gelmiş bir yapı olduğu görüşünde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/67-milyon-yillik-dinozor-iskeleti-473-milyon-dolara-satildi-en-pahali-ikinci-fosil-1109919857.html
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ağrı dağı, nuh, gemi, jeoloji, araştırma
ağrı dağı, nuh, gemi, jeoloji, araştırma
Ağrı Dağı yakınlarında Nuh'un gemisi iddiası: 9 metre derinde tahta parçaları bulundu
Ağrı Dağı yakınlarında Nuh'un Gemisi'ni arayan araştırmacılar, yerin yaklaşık 9 metre altında yanmış ve yanmamış ahşap parçaları bulduklarını öne sürdü. Bulguların kutsal metinlerde anlatılan gemiye ait olabileceği iddia edilirken jeologlar bölgedeki oluşumun doğal olduğunu savunuyor.
Türkiye'nin doğusunda, Ağrı Dağı'nın yaklaşık 29 kilometre güneyinde bulunan gemi şeklindeki bir oluşum, yeni araştırmaların odağında. "Nuh'un Gemisi Taramaları" adlı ekip, bölgede yürüttüğü sondaj çalışmalarında Nuh'un Gemisi'ne ait olabileceğini düşündüğü ahşap kalıntılarına ulaştığını iddia etti.
Durupınar oluşumu olarak bilinen bölge, ilk kez 1959 yılında keşfedildi. Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki yapının gemiye benzeyen şekli, yıllardır Nuh'un Gemisi'ne ilişkin araştırmalara konu oluyor.
Yanmış ahşap bulunduğu iddiası
"Nuh'un Gemisi Taramaları" projesinin başkan yardımcısı Andrew Jones, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, sondaj sırasında yaklaşık 9 metre derinlikten hem yanmış hem de yanmamış ahşap parçaları çıkardıklarını söyledi.
Jones
, "Nuh'un Gemisi'nin yanmış kalıntılarını bulmuş olmamız mümkün."
ifadelerini kullandı.
Ancak araştırmacı, bulunan ahşabın yüzlerce yıl önce bölgede barınan bir çobanın yaktığı ateşten kalmış olabileceğini de belirtti.
Ekip, kömürleşmenin ahşabın toprak altında daha uzun süre korunmasına yardımcı olmuş olabileceğini değerlendiriyor.
Jeologlar aynı görüşte değil
Araştırmacılar, bölgedeki yer altı yapısını incelemek için FieldTech adlı mimari haritalama şirketiyle birlikte çalışıyor. Yer altı radarından elde edilen veriler kullanılarak oluşumun üç boyutlu modeli hazırlanıyor.
Radar incelemelerinde yer altında boşluklar tespit edildiği belirtilirken Andrew Jones, bunların insan yapımı bir yapıya işaret edebileceğini savunuyor.
Jones ayrıca oluşumun 157 metrelik uzunluğunun, kutsal metinlerde Nuh'un Gemisi için verilen ölçülerle örtüştüğünü iddia ediyor.
Buna karşın birçok jeolog, Durupınar oluşumunun bir geminin kalıntısı değil, doğal jeolojik süreçlerle meydana gelmiş bir yapı olduğu görüşünde.