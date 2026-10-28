https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/67-milyon-yillik-dinozor-iskeleti-473-milyon-dolara-satildi-en-pahali-ikinci-fosil-1109919857.html

67 milyon yıllık dinozor iskeleti 47.3 milyon dolara satıldı: 'En pahalı ikinci fosil'

67 milyon yıllık dinozor iskeleti 47.3 milyon dolara satıldı: 'En pahalı ikinci fosil'

Sputnik Türkiye

ABD’nin New York kentinde açık artırmaya çıkarılan ve 'Jodi' adı verilen Nanotyrannus iskeleti, 47,3 milyon dolara alıcı buldu. Böylece bu zamana kadar açık... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T10:12+0300

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ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, Tyrannosaurus rex’in daha küçük bir akrabası olan Nanotyrannus’a ait nadir bulunan bir iskelet 47.3 milyon dolara satıldı. “Jodi” adı verilen fosil, Sotheby’s müzayede evinin açıklamasına göre açık artırmada satılan en değerli ikinci dinozor iskeleti oldu.2019’da fosili bulan Jodi Pierson’ın adı verilen iskelet için açık artırma öncesinde 6 ila 9 milyon dolar arasında bir satış fiyatı tahmin ediliyordu. Ancak altı alıcının çevrim içi ve telefon üzerinden katıldığı, yaklaşık 12 dakika süren teklif yarışının ardından iskelet 47.3 milyon dolara satıldı. Alıcının kimliği henüz açıklanmadı.İskelet 67 milyon yıllıkMontana eyaletindeki Hell Creek Formasyonu’nda, özel mülkiyete ait bir arazide bulunan fosil, burun ucundan kuyruğuna kadar yaklaşık 6 metre uzunluğa, sergilendiği taşıyıcıyla birlikte yaklaşık 2,9 metre yüksekliğe sahip. Sotheby’s, iskeletin yaklaşık 191 fosilleşmiş kemik parçasından oluştuğunu belirtti.Müzayede evine göre bilim dünyasında yalnızca üç önemli Nanotyrannus iskeleti biliniyor. “Jodi”, bu cinsin ayrı bir dinozor grubu olduğunun doğrulanmasının ardından satışa çıkarılan ilk örnek olma özelliğini taşıyor.Yaklaşık 67 milyon yıl önce, Kretase Dönemi’nin sonlarında yaşayan Nanotyrannus, T. rex ile aynı dönemde yaşamış etçil bir tiranozor olarak tanımlanıyor. Daha önce bazı araştırmacılar tarafından genç bir T. rex olabileceği öne sürülen Nanotyrannus’un, Sotheby’s’in aktardığı bilgilere göre, büyük akrabasından farklı olduğunu gösteren 150’den fazla anatomik özelliği bulunuyor. İskeletin boyutu ve kemik gelişimi de yetişkin bir bireye ait olduğuna işaret ediyor.

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