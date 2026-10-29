Abdulkadir Selvi: Çalışma Bakanı emekli maaşları için olumlu konuştu

1-Sayın Cumhurbaşkanımız tam zamanında talimat verdi. Bütçemiz Meclis’te ayrıca önümüzde yeterli zaman ve fırsat var. 2-Bütçeye emeklilerimizle ilgili belli bir rakam koymuştuk. Şimdi bunu adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtıp emeklilerimizin maaşlarında artış yapacağız. 3-17 milyon 100 bin emeklimiz var. Alternatifli çalışmalar yapıyoruz. 4-Teknik çalışmalarımızı yaptıktan sonra, artı refah payını ekleyerek emeklilerimizin maaş artışını belirleyeceğiz. Ancak bu nihai karar olmayacak. 5-Çünkü alternatifli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son şeklini vereceğiz. 6-Ocak ayında enflasyon oranı açıklandığı anda bizim çalışmamız zaten çoktan bitmiş olacak. Enflasyon oranını da esas alıp hesaplarımızı tekrar düzenleyeceğiz. 7-Çalışmalarımızı bitirince açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak.