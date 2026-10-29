https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/abdulkadir-selvi-calisma-bakani-emekli-maaslari-icin-olumlu-konustu-1109955220.html
Abdulkadir Selvi: Çalışma Bakanı emekli maaşları için olumlu konuştu
Abdulkadir Selvi: Çalışma Bakanı emekli maaşları için olumlu konuştu
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin Bakan Işıkhan ile konuştuğunu söyledi ve "Emeklilere yapılacak maaş artışıyla ilgili... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T09:53+0300
2026-10-29T09:53+0300
2026-10-29T09:53+0300
ekonomi̇
abdulkadir selvi
emekli
emekli
emekli maaşı
vedat ışıkhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109955277_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_4dbfc610f2510da38c04fa154e8d4007.png
Abdulkadir Selvi "Erdoğan’ın Kabine toplantısından sonra emekli maaşlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama heyecan yarattı." dedi ve emeklilere yönelik başlatılan çalışmaya ilişkin bir yazı kaleme aldı.Selvi yazısında "Emekli maaşları söz konusu olunca gözlerin çevrildiği isimlerden birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’la emeklilere yapılacak olan maaş artışını konuştum." dedi ve şunları aktardı:Işıkhan: Önümüzde yeterli zaman var
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/emekli-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-cikti-refah-payi-formulu-masada-1109907421.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109955277_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_fe059a26e5990b3e75b5e0381ed21a3a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir selvi, emekli, emekli, emekli maaşı, vedat ışıkhan
abdulkadir selvi, emekli, emekli, emekli maaşı, vedat ışıkhan
Abdulkadir Selvi: Çalışma Bakanı emekli maaşları için olumlu konuştu
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin Bakan Işıkhan ile konuştuğunu söyledi ve "Emeklilere yapılacak maaş artışıyla ilgili devletin içindeki mekanizmalar çalışmaya başlamış" dedi. Selvi sürece ilişkin detayları da paylaştı.
Abdulkadir Selvi "Erdoğan’ın Kabine toplantısından sonra emekli maaşlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama heyecan yarattı." dedi ve emeklilere yönelik başlatılan çalışmaya ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Selvi yazısında "Emekli maaşları söz konusu olunca gözlerin çevrildiği isimlerden birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’la emeklilere yapılacak olan maaş artışını konuştum.
" dedi ve şunları aktardı
:
Emeklilere yapılacak maaş artışıyla ilgili devletin içindeki mekanizmalar çalışmaya başlamış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın katıldığı Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında bu konu ele alınmış. Elbette ki asıl çalışma bundan sonra yapılacak. O nedenle Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan teknik ekipler emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilmiş. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan birkaç noktanın altını çizdi. Bence çok önemli noktalardı. Teknik analizlere girmeden aktarmak istiyorum.
Işıkhan: Önümüzde yeterli zaman var
1-Sayın Cumhurbaşkanımız tam zamanında talimat verdi. Bütçemiz Meclis’te ayrıca önümüzde yeterli zaman ve fırsat var. 2-Bütçeye emeklilerimizle ilgili belli bir rakam koymuştuk. Şimdi bunu adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtıp emeklilerimizin maaşlarında artış yapacağız. 3-17 milyon 100 bin emeklimiz var. Alternatifli çalışmalar yapıyoruz. 4-Teknik çalışmalarımızı yaptıktan sonra, artı refah payını ekleyerek emeklilerimizin maaş artışını belirleyeceğiz. Ancak bu nihai karar olmayacak. 5-Çünkü alternatifli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son şeklini vereceğiz. 6-Ocak ayında enflasyon oranı açıklandığı anda bizim çalışmamız zaten çoktan bitmiş olacak. Enflasyon oranını da esas alıp hesaplarımızı tekrar düzenleyeceğiz. 7-Çalışmalarımızı bitirince açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak.