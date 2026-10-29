https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/abden-baltik-ulkelerinin-500-milyon-euroluk-anti-drone-sistemi-talebine-ret-1109973316.html
AB'den Baltık ülkelerinin 500 milyon euroluk anti-drone sistemi talebine ret
AB'den Baltık ülkelerinin 500 milyon euroluk anti-drone sistemi talebine ret
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Baltık ülkelerinin ortak anti-drone sistemi kurmak için talep ettiği 500 milyon euroluk hibe desteğini reddederek, bunun yerine kredi... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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Litvanya yayın kuruluşu LRT'nin Avrupa Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius'a dayandırdığı habere göre, Litvanya, Estonya ve Letonya savunma bakanlarının eylül ayında Avrupa Komisyonu'ndan talep ettiği bütçe onaylanmadı.Baltık ülkeleri; drone tespiti, yapay zeka ve sinyal bozucu teknolojileri entegre eden bölgesel bir hava savunma ağı kurmak için söz konusu fonu bekliyordu.Ancak Komisyon, mevcut bütçe döneminin sonuna gelindiği gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi. Kubilius, ülkelere SAFE (Avrupa için Güvenlik Eylemi) fonuna başvurmalarını tavsiye ederek, yakında yeni bir başvuru turu açılacağını ve fonda 21 milyar euro bütçe kaldığını aktardı.Mayıs 2025'te başlatılan AB'nin acil finansman aracı SAFE programı, ortak askeri teçhizat alımlarını desteklemek ve AB'nin savunma sanayisi tabanını güçlendirmek amacıyla 150 milyar euroya kadar uygun koşullu uzun vadeli kredi sağlanmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fico-avrupa-ukraynadaki-catismayi-bitirmek-icin-rusya-ile-konusulmasi-gerektigini-nihayet-anladi-1109950462.html
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litvanya, estonya, letonya, avrupa komisyonu, ab, avrupa, drone, kredi
litvanya, estonya, letonya, avrupa komisyonu, ab, avrupa, drone, kredi
AB'den Baltık ülkelerinin 500 milyon euroluk anti-drone sistemi talebine ret
Avrupa Komisyonu, Baltık ülkelerinin ortak anti-drone sistemi kurmak için talep ettiği 500 milyon euroluk hibe desteğini reddederek, bunun yerine kredi kullanmalarını tavsiye etti.
Litvanya yayın kuruluşu LRT'nin Avrupa Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius'a dayandırdığı habere göre, Litvanya, Estonya ve Letonya savunma bakanlarının eylül ayında Avrupa Komisyonu'ndan talep ettiği bütçe onaylanmadı.
Baltık ülkeleri; drone tespiti, yapay zeka ve sinyal bozucu teknolojileri entegre eden bölgesel bir hava savunma ağı kurmak için söz konusu fonu bekliyordu.
Ancak Komisyon, mevcut bütçe döneminin sonuna gelindiği gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi. Kubilius, ülkelere SAFE (Avrupa için Güvenlik Eylemi) fonuna başvurmalarını tavsiye ederek, yakında yeni bir başvuru turu açılacağını ve fonda 21 milyar euro bütçe kaldığını aktardı.
Mayıs 2025'te başlatılan AB'nin acil finansman aracı SAFE programı, ortak askeri teçhizat alımlarını desteklemek ve AB'nin savunma sanayisi tabanını güçlendirmek amacıyla 150 milyar euroya kadar uygun koşullu uzun vadeli kredi sağlanmasını öngörüyor.