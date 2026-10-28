https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fico-avrupa-ukraynadaki-catismayi-bitirmek-icin-rusya-ile-konusulmasi-gerektigini-nihayet-anladi-1109950462.html

Fico: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek için Rusya ile konuşulması gerektiğini nihayet anladı

Fico: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek için Rusya ile konuşulması gerektiğini nihayet anladı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurulması gerektiğini Avrupa'nın... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T22:39+0300

2026-10-28T22:39+0300

2026-10-28T22:39+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarına hitaben yayınladığı video mesajda, Ukrayna krizinin çözümüne ve Rusya ile ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren Fico, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar'ın, pazartesi günü Moskova'da düzenlenen Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Slovak-Rus Hükümetlerarası Komisyonu toplantısına ilişkin kendisini bilgilendirdiğini aktaran Fico, Bratislava yönetiminin Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi olmayan her alanda Moskova ile temas ve işbirliğini sürdürmekten yana olduğunu kaydetti.Fico ayrıca Rusya'dan Avrupa'ya yapılan petrol ve doğal gaz sevkiyatının korunmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi. AB içinde gündeme getirilen Rus enerji ürünleri ithalatının tamamen durdurulması tekliflerine tepki gösteren Slovak Başbakan, bu yöndeki adımların kıta genelinde ciddi zarara yol açacağını, yeni krizleri tetikleyeceğini ve hayat pahalılığını daha da tırmandıracağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ab-rusya-ile-muzakere-icin-temsilciler-atanmasini-tartisiyor-1109914742.html

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