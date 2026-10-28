https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fico-avrupa-ukraynadaki-catismayi-bitirmek-icin-rusya-ile-konusulmasi-gerektigini-nihayet-anladi-1109950462.html
Fico: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek için Rusya ile konuşulması gerektiğini nihayet anladı
Fico: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek için Rusya ile konuşulması gerektiğini nihayet anladı
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurulması gerektiğini Avrupa'nın... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T22:39+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarına hitaben yayınladığı video mesajda, Ukrayna krizinin çözümüne ve Rusya ile ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren Fico, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar'ın, pazartesi günü Moskova'da düzenlenen Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Slovak-Rus Hükümetlerarası Komisyonu toplantısına ilişkin kendisini bilgilendirdiğini aktaran Fico, Bratislava yönetiminin Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi olmayan her alanda Moskova ile temas ve işbirliğini sürdürmekten yana olduğunu kaydetti.Fico ayrıca Rusya'dan Avrupa'ya yapılan petrol ve doğal gaz sevkiyatının korunmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi. AB içinde gündeme getirilen Rus enerji ürünleri ithalatının tamamen durdurulması tekliflerine tepki gösteren Slovak Başbakan, bu yöndeki adımların kıta genelinde ciddi zarara yol açacağını, yeni krizleri tetikleyeceğini ve hayat pahalılığını daha da tırmandıracağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ab-rusya-ile-muzakere-icin-temsilciler-atanmasini-tartisiyor-1109914742.html
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robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, rusya, diyalog, ukrayna, avrupa
robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, rusya, diyalog, ukrayna, avrupa
Fico: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek için Rusya ile konuşulması gerektiğini nihayet anladı
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurulması gerektiğini Avrupa'nın nihayet anladığını belirterek, ülkesinin AB yaptırımları kapsamı dışında kalan tüm alanlarda Rusya ile işbirliğine açık olduğunu vurguladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarına hitaben yayınladığı video mesajda, Ukrayna krizinin çözümüne ve Rusya ile ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren Fico, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sevgili dostlar, şükürler olsun! Bütün dünya ve nihayet Avrupa, Ukrayna'daki savaşı bitirmek istiyorsak Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşmamız gerektiğini anladı. Biz bunu savaşın en başından beri söylüyorduk; dolayısıyla Ukrayna'daki durumu kavrama konusunda diğer ülkelerden bir adım daha ilerideyiz.
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar'ın, pazartesi günü Moskova'da düzenlenen Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Slovak-Rus Hükümetlerarası Komisyonu toplantısına ilişkin kendisini bilgilendirdiğini aktaran Fico, Bratislava yönetiminin Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi olmayan her alanda Moskova ile temas ve işbirliğini sürdürmekten yana olduğunu kaydetti.
Fico ayrıca Rusya'dan Avrupa'ya yapılan petrol ve doğal gaz sevkiyatının korunmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi. AB içinde gündeme getirilen Rus enerji ürünleri ithalatının tamamen durdurulması tekliflerine tepki gösteren Slovak Başbakan, bu yöndeki adımların kıta genelinde ciddi zarara yol açacağını, yeni krizleri tetikleyeceğini ve hayat pahalılığını daha da tırmandıracağını belirtti.