https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/abdde-enflasyon-eylulde-hizlandi-tuketici-harcamalari-artti-1109967600.html
ABD'de enflasyon eylülde hızlandı, tüketici harcamaları arttı
ABD'de enflasyon eylülde hızlandı, tüketici harcamaları arttı
Sputnik Türkiye
ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.6 yükseldi. Enflasyondaki hızlanmada benzin ve diğer ürünlerdeki... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T15:55+0300
2026-10-29T15:55+0300
2026-10-29T17:22+0300
ekonomi̇
abd
fed
merkez bankası
enflasyon
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ABD'de enflasyon eylülde hızlanırken tüketici harcamaları da artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) perşembe günü yayımladığı verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0.5 yükseldi. Endeks ağustosta yüzde 0.3 artmıştı.Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,3 yükseldi. Ağustos ayındaki artış ise daha önce açıklanan yüzde 0.2 seviyesinden yüzde 0.3'e revize edildi. Çekirdek PCE enflasyonu yıllık bazda ağustostaki yüzde 3 seviyesinden eylülde yüzde 3.1'e yükseldi.Fed, uzun vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 olarak belirlerken bu hedef doğrultusunda PCE göstergelerini takip ediyor.Fed'in aralık ayında faiz artırması bekleniyorEnflasyon verileri, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki piyasa beklentilerini destekledi. Fed, çarşamba günü politika faizini yüzde 3.75-4 aralığında sabit tutmuş, ancak enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekmişti.Fed Başkanı Kevin Warsh, enerji ve bağlantılı ürünlerin fiyatlarının son haftalarda yeniden yükseldiğini belirterek, bazı sektörlerdeki fiyat değişimlerinin ekonominin geneline yayılmasını önlemeleri ve enflasyon beklentilerinin çıpalı kalmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.CME FedWatch aracına göre finans piyasaları, Fed'in aralık ayında faiz artırmasına yaklaşık yüzde 84.6 olasılık veriyordu.
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abd, fed, merkez bankası, enflasyon
ABD'de enflasyon eylülde hızlandı, tüketici harcamaları arttı
15:55 29.10.2026 (güncellendi: 17:22 29.10.2026)
ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.6 yükseldi. Enflasyondaki hızlanmada benzin ve diğer ürünlerdeki fiyat artışları etkili olurken, veriler Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentilerini destekledi.
ABD'de enflasyon eylülde hızlanırken tüketici harcamaları da artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) perşembe günü yayımladığı verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0.5 yükseldi. Endeks ağustosta yüzde 0.3 artmıştı.
PCE enflasyonu yıllık bazda ise ağustostaki yüzde 3.4 seviyesinden eylülde yüzde 3.6'ya
çıktı. Her iki artış da ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,3 yükseldi. Ağustos ayındaki artış ise daha önce açıklanan yüzde 0.2 seviyesinden yüzde 0.3'e revize edildi. Çekirdek PCE enflasyonu yıllık bazda ağustostaki yüzde 3 seviyesinden eylülde yüzde 3.1'e yükseldi.
Fed, uzun vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 olarak belirlerken bu hedef doğrultusunda PCE göstergelerini takip ediyor.
Fed'in aralık ayında faiz artırması bekleniyor
Enflasyon verileri, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki piyasa beklentilerini destekledi. Fed, çarşamba günü politika faizini yüzde 3.75-4 aralığında sabit tutmuş, ancak enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekmişti.
Fed Başkanı Kevin Warsh, enerji ve bağlantılı ürünlerin fiyatlarının son haftalarda yeniden yükseldiğini belirterek, bazı sektörlerdeki fiyat değişimlerinin ekonominin geneline yayılmasını önlemeleri ve enflasyon beklentilerinin çıpalı kalmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.
CME FedWatch aracına göre finans piyasaları, Fed'in aralık ayında faiz artırmasına yaklaşık yüzde 84.6 olasılık veriyordu.