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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/abdde-enflasyon-eylulde-hizlandi-tuketici-harcamalari-artti-1109967600.html
ABD'de enflasyon eylülde hızlandı, tüketici harcamaları arttı
ABD'de enflasyon eylülde hızlandı, tüketici harcamaları arttı
Sputnik Türkiye
ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.6 yükseldi. Enflasyondaki hızlanmada benzin ve diğer ürünlerdeki... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T15:55+0300
2026-10-29T17:22+0300
ekonomi̇
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fed
merkez bankası
enflasyon
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ABD'de enflasyon eylülde hızlanırken tüketici harcamaları da artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) perşembe günü yayımladığı verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0.5 yükseldi. Endeks ağustosta yüzde 0.3 artmıştı.Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,3 yükseldi. Ağustos ayındaki artış ise daha önce açıklanan yüzde 0.2 seviyesinden yüzde 0.3'e revize edildi. Çekirdek PCE enflasyonu yıllık bazda ağustostaki yüzde 3 seviyesinden eylülde yüzde 3.1'e yükseldi.Fed, uzun vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 olarak belirlerken bu hedef doğrultusunda PCE göstergelerini takip ediyor.Fed'in aralık ayında faiz artırması bekleniyorEnflasyon verileri, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki piyasa beklentilerini destekledi. Fed, çarşamba günü politika faizini yüzde 3.75-4 aralığında sabit tutmuş, ancak enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekmişti.Fed Başkanı Kevin Warsh, enerji ve bağlantılı ürünlerin fiyatlarının son haftalarda yeniden yükseldiğini belirterek, bazı sektörlerdeki fiyat değişimlerinin ekonominin geneline yayılmasını önlemeleri ve enflasyon beklentilerinin çıpalı kalmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.CME FedWatch aracına göre finans piyasaları, Fed'in aralık ayında faiz artırmasına yaklaşık yüzde 84.6 olasılık veriyordu.
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abd, fed, merkez bankası, enflasyon
abd, fed, merkez bankası, enflasyon

ABD'de enflasyon eylülde hızlandı, tüketici harcamaları arttı

15:55 29.10.2026 (güncellendi: 17:22 29.10.2026)
© AP Photo / Erin HooleyABD ekonomisi
ABD ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Erin Hooley
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ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.6 yükseldi. Enflasyondaki hızlanmada benzin ve diğer ürünlerdeki fiyat artışları etkili olurken, veriler Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentilerini destekledi.
ABD'de enflasyon eylülde hızlanırken tüketici harcamaları da artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) perşembe günü yayımladığı verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0.5 yükseldi. Endeks ağustosta yüzde 0.3 artmıştı.
PCE enflasyonu yıllık bazda ise ağustostaki yüzde 3.4 seviyesinden eylülde yüzde 3.6'ya çıktı. Her iki artış da ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,3 yükseldi. Ağustos ayındaki artış ise daha önce açıklanan yüzde 0.2 seviyesinden yüzde 0.3'e revize edildi. Çekirdek PCE enflasyonu yıllık bazda ağustostaki yüzde 3 seviyesinden eylülde yüzde 3.1'e yükseldi.
Fed, uzun vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 olarak belirlerken bu hedef doğrultusunda PCE göstergelerini takip ediyor.

Fed'in aralık ayında faiz artırması bekleniyor

Enflasyon verileri, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki piyasa beklentilerini destekledi. Fed, çarşamba günü politika faizini yüzde 3.75-4 aralığında sabit tutmuş, ancak enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekmişti.
Fed Başkanı Kevin Warsh, enerji ve bağlantılı ürünlerin fiyatlarının son haftalarda yeniden yükseldiğini belirterek, bazı sektörlerdeki fiyat değişimlerinin ekonominin geneline yayılmasını önlemeleri ve enflasyon beklentilerinin çıpalı kalmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.
CME FedWatch aracına göre finans piyasaları, Fed'in aralık ayında faiz artırmasına yaklaşık yüzde 84.6 olasılık veriyordu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
DÜNYA
Fed faiz kararını açıkladı: Kararda görüş ayrılığı yaşandı
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