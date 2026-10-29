https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/abd-basini-fbi-ajanlari-secimlere-mudahale-ihtimalinden-endise-duyuyor-1109972415.html
ABD basını: FBI ajanları seçimlere müdahale ihtimalinden endişe duyuyor
ABD basını: FBI ajanları seçimlere müdahale ihtimalinden endişe duyuyor
Sputnik Türkiye
ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimler yaklaşırken, FBI bünyesindeki bazı ajanların, seçimlere müdahale edebilecek veya oy sayımını aksatabilecek adımlar atmakla görevlendirilebileceklerinden endişe duyduğu öne sürüldü.
2026-10-29T18:29+0300
2026-10-29T18:29+0300
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MS NOW'un yedi kaynağa dayandırdığı haberinde, mevcut ve eski FBI yetkililerinin, federal ajanların seçim makinelerine veya oy pusulalarına el koymak gibi adımlar atmaya yönlendirilebileceğinden endişe duyduğu belirtildi. Kaynaklar, söz konusu müdahalelerin seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirebileceğini veya oy sayımının güvenilirliğini zedeleyebileceğini düşünüyor.Habere göre, seçimlerin adil ve özgür biçimde yapılmasını savunan kuruluşlar da hukuka aykırı veya etik açıdan sorunlu buldukları talimatlarla karşılaşmaları halinde FBI ajanlarına danışmanlık sağlamak için hazırlık yapıyor.Georgia'daki operasyon 'endişeleri artırdı'FBI yetkililerinin endişelerinde, ocak ayında Georgia eyaletinin Fulton County bölgesinde düzenlenen ve oy pusulalarına el konulan operasyonun etkili olduğu belirtiliyor.Mart ayında ise FBI, Arizona eyaletinin Maricopa County bölgesinde 2020 seçimlerine ilişkin yürütülen inceleme kapsamında elektronik oylama kayıtlarını ve ekipmanlarını teslim aldı. Her iki olayda da bugüne kadar herhangi bir suçlama yöneltilmedi.FBI'ın eski denetimli ajanlarından Rob D'Amico, yönetimin şüpheli gerekçelerle arama emirleri çıkartarak seçim makinelerine el koymak için kurumu kullanabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. D'Amico, Georgia'daki operasyonun bu tür adımlara itiraz edenlerin görevden uzaklaştırılabileceğini gösterdiğini savundu.ABD ara seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kanadadan-diplomatlarina-abd-ara-secim-adaylariyla-kontak-kurmayin-uyarisi-1109797072.html
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abd, fbi, abd ara seçimleri, georgia
abd, fbi, abd ara seçimleri, georgia
ABD basını: FBI ajanları seçimlere müdahale ihtimalinden endişe duyuyor
ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimler yaklaşırken, FBI bünyesindeki bazı ajanların, seçimlere müdahale edebilecek veya oy sayımını aksatabilecek adımlar atmakla görevlendirilebileceklerinden endişe duyduğu öne sürüldü.
MS NOW'un yedi kaynağa dayandırdığı haberinde, mevcut ve eski FBI yetkililerinin, federal ajanların seçim makinelerine veya oy pusulalarına el koymak gibi adımlar atmaya yönlendirilebileceğinden endişe duyduğu belirtildi. Kaynaklar, söz konusu müdahalelerin seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirebileceğini veya oy sayımının güvenilirliğini zedeleyebileceğini düşünüyor.
Habere göre, seçimlerin adil ve özgür biçimde yapılmasını savunan kuruluşlar da hukuka aykırı veya etik açıdan sorunlu buldukları talimatlarla karşılaşmaları halinde FBI ajanlarına danışmanlık sağlamak için hazırlık yapıyor.
Adı açıklanmayan bir FBI yetkilisi, "Bu ihtimal konusunda kesinlikle endişeliyim. Georgia ve Arizona'da yaşananlar gibi adımlara en az bir ABD savcısının ve bir FBI ajanının katılmaya istekli olmasını beklemek için elimizde gereken tüm kanıtlar var" ifadelerini kullandı.
Georgia'daki operasyon 'endişeleri artırdı'
FBI yetkililerinin endişelerinde, ocak ayında Georgia eyaletinin Fulton County bölgesinde düzenlenen ve oy pusulalarına el konulan operasyonun etkili olduğu belirtiliyor.
FBI, 2020 başkanlık seçimlerinde
usulsüzlük yapıldığı yönündeki daha önce çürütülmüş iddialara büyük ölçüde dayanan bir arama emriyle söz konusu operasyonu gerçekleştirmişti.
Mart ayında ise FBI, Arizona eyaletinin Maricopa County bölgesinde 2020 seçimlerine ilişkin yürütülen inceleme kapsamında elektronik oylama kayıtlarını ve ekipmanlarını teslim aldı. Her iki olayda da bugüne kadar herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
FBI'ın eski denetimli ajanlarından Rob D'Amico, yönetimin şüpheli gerekçelerle arama emirleri çıkartarak seçim makinelerine el koymak için kurumu kullanabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. D'Amico, Georgia'daki operasyonun bu tür adımlara itiraz edenlerin görevden uzaklaştırılabileceğini gösterdiğini savundu.
ABD ara seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.