Kanada'dan diplomatlarına 'ABD ara seçim adaylarıyla kontak kurmayın' uyarısı
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKanada-ABD gerilimi (Temsili Görsel)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Kanada'nın, Trump yönetiminin seçimlere müdahale suçlamalarına hedef olmamak amacıyla ABD'de görev yapan diplomatlarına ara seçimlerde adaylarla görüşmeme ve aynı ortamda bulunmama talimatı verdiği bildirildi.
Amerika merkezli The Hill'in haberine göre, Kanada hükümeti tarafından hafta başında yayımlanan yazılı talimat, ABD'de görev yapan Kanadalı diplomatların özel izin almadan ara seçim adaylarıyla görüşmesini veya aynı odada bulunmasını yasaklıyor. Kısıtlamaların 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.
Kanada hükümetinden bir sözcü, The Hill'e yaptığı açıklamada, diplomatlara görev yaptıkları ülkelerdeki seçim dönemlerinde halka açık etkinlikleri ve çeşitli paydaşlarla temasları sınırlandırmaları yönünde düzenli olarak talimat verildiğini söyledi.
Sözcü, ABD'deki seçim sürecine ilişkin ilk talimatların 1 Ekim'de gönderildiğini, geçen hafta Kanada'nın ABD'deki diplomatik misyonu ile merkez yönetimi arasında yapılan olağan toplantıda konunun ele alındığını ve ilgili değerlendirmelerin salı günü misyon çalışanlarına iletildiğini kaydetti.
CBC'nin temmuz ayında yayımladığı habere göre Kanada'nın ABD'deki diplomatik temsilciliklerinde 130 diplomat, 254 federal çalışan ve 356 ABD vatandaşı personel görev yapıyor. Ülkenin Boston'dan Los Angeles'a uzanan 12 konsolosluğu bulunuyor.
Kanada'ya 'seçimlere müdahale' suçlaması
Kanadalı diplomatlara yönelik kısıtlamalar, ABD'nin Kanada Büyükelçiliğinin, Kanadalı siyasetçileri Amerikan seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayan bir bilgilendirme notu yayımlamasından bir gün sonra gündeme geldi.
ABD'nin açıklamasında, Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly'nin Washington yönetiminin Ottawa'ya yönelik politikalarının Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletler üzerindeki etkileri hakkında kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara dikkat çekildi. Joly ayrıca, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın sözlerinin kullanıldığı gümrük tarifeleri karşıtı bir reklamın yayımlanmasına katkıda bulunmuştu. Ontario eyalet yönetimi tarafından hazırlanan reklam, 2025'teki Dünya Serisi maçları sırasında yayımlanmıştı.
ABD Büyükelçiliğinin notunda, 2012-2026 döneminde Amerikan seçimlerinde yasa dışı oy kullanmakla bağlantılı olarak 11 Kanada vatandaşına suçlama yöneltildiği de belirtildi.
Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ontario Başbakanı Doug Ford ise ülkenin ABD'deki ara seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
İki ülke arasındami gerilim sürüyor
Diplomatik kısıtlamalar, iki ülke arasında ticaret politikaları nedeniyle yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.
ABD ile Kanada arasındaki ticaret müzakereleri ağustos ayında sonuçsuz kalmış, ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi uygulamıştı.
Carney yönetimi ise Washington'ın kararına karşılık vergi adımları atarak Amerikan tarifelerine karşılık verileceğini açıklamıştı. Kanada Başbakanı, çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın tarifelerinin ABD'deki maliyetleri artırdığını belirterek, bu konuyu ABD Başkanı ile uzun süre görüştüğünü söyledi.