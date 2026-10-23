https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kanadadan-diplomatlarina-abd-ara-secim-adaylariyla-kontak-kurmayin-uyarisi-1109797072.html

Kanada'dan diplomatlarına 'ABD ara seçim adaylarıyla kontak kurmayın' uyarısı

Kanada'dan diplomatlarına 'ABD ara seçim adaylarıyla kontak kurmayın' uyarısı

Sputnik Türkiye

Kanada'nın, Trump yönetiminin seçimlere müdahale suçlamalarına hedef olmamak amacıyla ABD'de görev yapan diplomatlarına ara seçimlerde adaylarla görüşmeme ve aynı ortamda bulunmama talimatı verdiği bildirildi.

2026-10-23T13:01+0300

2026-10-23T13:01+0300

2026-10-23T13:01+0300

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Amerika merkezli The Hill'in haberine göre, Kanada hükümeti tarafından hafta başında yayımlanan yazılı talimat, ABD'de görev yapan Kanadalı diplomatların özel izin almadan ara seçim adaylarıyla görüşmesini veya aynı odada bulunmasını yasaklıyor. Kısıtlamaların 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.Kanada hükümetinden bir sözcü, The Hill'e yaptığı açıklamada, diplomatlara görev yaptıkları ülkelerdeki seçim dönemlerinde halka açık etkinlikleri ve çeşitli paydaşlarla temasları sınırlandırmaları yönünde düzenli olarak talimat verildiğini söyledi.Sözcü, ABD'deki seçim sürecine ilişkin ilk talimatların 1 Ekim'de gönderildiğini, geçen hafta Kanada'nın ABD'deki diplomatik misyonu ile merkez yönetimi arasında yapılan olağan toplantıda konunun ele alındığını ve ilgili değerlendirmelerin salı günü misyon çalışanlarına iletildiğini kaydetti.Kanada'ya 'seçimlere müdahale' suçlamasıKanadalı diplomatlara yönelik kısıtlamalar, ABD'nin Kanada Büyükelçiliğinin, Kanadalı siyasetçileri Amerikan seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayan bir bilgilendirme notu yayımlamasından bir gün sonra gündeme geldi.ABD'nin açıklamasında, Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly'nin Washington yönetiminin Ottawa'ya yönelik politikalarının Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletler üzerindeki etkileri hakkında kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara dikkat çekildi. Joly ayrıca, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın sözlerinin kullanıldığı gümrük tarifeleri karşıtı bir reklamın yayımlanmasına katkıda bulunmuştu. Ontario eyalet yönetimi tarafından hazırlanan reklam, 2025'teki Dünya Serisi maçları sırasında yayımlanmıştı.ABD Büyükelçiliğinin notunda, 2012-2026 döneminde Amerikan seçimlerinde yasa dışı oy kullanmakla bağlantılı olarak 11 Kanada vatandaşına suçlama yöneltildiği de belirtildi.Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ontario Başbakanı Doug Ford ise ülkenin ABD'deki ara seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.İki ülke arasındami gerilim sürüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/abdden-kanadaya-secimlere-mudahale-suclamasi-carney-iddialari-reddetti-1109764040.html

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