https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/usakov-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-tarihine-iliskin-henuz-bir-bildirimde-bulunmadi-1109951346.html
Uşakov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinin tarihine ilişkin henüz bir bildirimde bulunmadı
Uşakov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinin tarihine ilişkin henüz bir bildirimde bulunmadı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin yeniden başlama tarihine dair henüz herhangi bir bildirimde... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T23:59+0300
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2026-10-28T23:59+0300
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rusya
ukrayna
müzakere
abu dabi
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin takvime dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Uşakov, olası yeni müzakere turunun zamanlamasına ilişkin olarak, "Şu ana kadar herhangi bir bildirimde bulunmadık. Bu konu bizde değerlendiriliyor" dedi.Uşakov’un açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'nın Ukrayna konulu müzakereleri üçlü formatta yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Uşakov, temasların 4 Kasım'dan sonra Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını, görüşmelerin kasım ayının ikinci yarısında gerçekleşebileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-avrupada-rusya-ile-diyalog-gerekliligini-anlayan-isimler-cikiyorsa-bu-desteklenmeli-1109950796.html
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yuriy uşakov, rusya, ukrayna, müzakere, abu dabi, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
yuriy uşakov, rusya, ukrayna, müzakere, abu dabi, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
Uşakov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinin tarihine ilişkin henüz bir bildirimde bulunmadı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin yeniden başlama tarihine dair henüz herhangi bir bildirimde bulunmadığını, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı. Uşakov, görüşmelerin 4 Kasım'dan sonra Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını ancak kesin tarihin bilahare açıklanacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin takvime dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Uşakov, olası yeni müzakere turunun zamanlamasına ilişkin olarak, "Şu ana kadar herhangi bir bildirimde bulunmadık. Bu konu bizde değerlendiriliyor" dedi.
Uşakov’un açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar:
Müzakerelerin yeniden başlama tarihi, sahadaki gelişmeler de dahil olmak üzere genel duruma göre şekillenecektir.
Rus heyetinin çekirdek kadrosu hazır olup, heyetin nihai bileşimi en kısa sürede belirlenecektir.
Rusya, Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin başlama tarihine ilişkin henüz bir bildirimde bulunmadı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin tüm Avrupa adına müzakereci olması gibi bir durum şu aşamada gündemde değil.
Rusya, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na (RDIF) yönelik yaptırımların kaldırılması ihtimali hususunda ABD ile temaslarını sürdürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'nın Ukrayna konulu müzakereleri üçlü formatta yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Uşakov, temasların 4 Kasım'dan sonra Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını, görüşmelerin kasım ayının ikinci yarısında gerçekleşebileceğini belirtmişti.