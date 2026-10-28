https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/usakov-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-tarihine-iliskin-henuz-bir-bildirimde-bulunmadi-1109951346.html

Uşakov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinin tarihine ilişkin henüz bir bildirimde bulunmadı

Uşakov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinin tarihine ilişkin henüz bir bildirimde bulunmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin yeniden başlama tarihine dair henüz herhangi bir bildirimde... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T23:59+0300

2026-10-28T23:59+0300

2026-10-28T23:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

yuriy uşakov

rusya

ukrayna

müzakere

abu dabi

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin takvime dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Uşakov, olası yeni müzakere turunun zamanlamasına ilişkin olarak, "Şu ana kadar herhangi bir bildirimde bulunmadık. Bu konu bizde değerlendiriliyor" dedi.Uşakov’un açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'nın Ukrayna konulu müzakereleri üçlü formatta yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Uşakov, temasların 4 Kasım'dan sonra Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını, görüşmelerin kasım ayının ikinci yarısında gerçekleşebileceğini belirtmişti.

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ukrayna

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yuriy uşakov, rusya, ukrayna, müzakere, abu dabi, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)