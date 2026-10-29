https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/139-metrelik-gemi-arizalandi-istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-gecici-olarak-askiya-alindi-1109952807.html
139 metrelik gemi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
139 metrelik gemi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yaşayan 139 metre uzunluğundaki kargo gemisi nedeniyle boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T04:46+0300
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İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi, Kanlıca önlerinde demirledi. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri yönlendirildi.Gemide yaşanan teknik arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu.Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucunda geminin makine arızası giderildi. Onarımın ardından kargo gemisi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrini sürdürmeye başladı.Yaklaşık 3 saat boyunca gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı’nın, söz konusu geminin geçişini tamamlamasının ardından yeniden deniz trafiğine açılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-mustafa-ciftciden-turuncu-ve-sari-kodlu-il-uyarilari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1109952094.html
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türkiye, i̇stanbul boğazı, kanlıca, sahil güvenlik
türkiye, i̇stanbul boğazı, kanlıca, sahil güvenlik
139 metrelik gemi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yaşayan 139 metre uzunluğundaki kargo gemisi nedeniyle boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.
İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi, Kanlıca önlerinde demirledi. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri yönlendirildi.
Gemide yaşanan teknik arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucunda geminin makine arızası giderildi. Onarımın ardından kargo gemisi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrini sürdürmeye başladı.
Yaklaşık 3 saat boyunca gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı’nın, söz konusu geminin geçişini tamamlamasının ardından yeniden deniz trafiğine açılması bekleniyor.