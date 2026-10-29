https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/139-metrelik-gemi-arizalandi-istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-gecici-olarak-askiya-alindi-1109952807.html

139 metrelik gemi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

139 metrelik gemi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yaşayan 139 metre uzunluğundaki kargo gemisi nedeniyle boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T04:46+0300

2026-10-29T04:46+0300

2026-10-29T04:46+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul boğazı

kanlıca

sahil güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109952650_0:263:2528:1685_1920x0_80_0_0_cf81e76969117640bf5c89dfa5a15916.jpg

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi, Kanlıca önlerinde demirledi. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri yönlendirildi.Gemide yaşanan teknik arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu.Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucunda geminin makine arızası giderildi. Onarımın ardından kargo gemisi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrini sürdürmeye başladı.Yaklaşık 3 saat boyunca gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı’nın, söz konusu geminin geçişini tamamlamasının ardından yeniden deniz trafiğine açılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-mustafa-ciftciden-turuncu-ve-sari-kodlu-il-uyarilari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1109952094.html

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

kanlıca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul boğazı, kanlıca, sahil güvenlik